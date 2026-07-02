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«گنبد کبود»، نمایشنامه‌خوانی می‌شود

«گنبد کبود»، نمایشنامه‌خوانی می‌شود
کد خبر : 1807562
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ادای احترام به احترام به ۱۶۸ کودک شهید میناب

نمایشنامه‌خوانی «گنبد کبود»، دومین بخش از سه‌گانه نمایشی «قتلی از کلاغ‌ها» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی امیری، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در عمارت نوفل‌لوشاتو برگزار می‌شود. در این اجرا، به یاد ۱۶۸ کودک شهید مدرسه میناب، از ۱۶۸ کودک کار به‌صورت رایگان میزبانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، نمایشنامه‌خوانی «گنبد کبود» عصر سه‌شنبه ۱۶ تیرماه از ساعت ۱۷ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود. این اثر، دومین بخش از سه‌گانه نمایشی «قتلی از کلاغ‌ها» است.

نخستین بخش این سه‌گانه با عنوان «قتلی از کلاغ‌ها» قرار بود ۹ اسفندماه سال گذشته اجرا شود، اما هم‌زمانی آغاز اجرا با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، مانع از اجرای آن شد. از این‌رو «گنبد کبود» به‌عنوان ادامه این روایت، نخستین اثری است که مخاطبان از جهان نمایشی این سه‌گانه تماشا خواهند کرد.

«گنبد کبود» روایتگر نویسنده‌ای نامدار است که باور دارد اندیشه‌هایش دیگر کارایی گذشته را ندارند. هراس از کشته شدن به دست گروه‌هایی که روزگاری آنان را نقد کرده است، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که مرز میان زندگی و مرگ هر لحظه باریک‌تر می‌شود. این اثر با فضایی گروتسک، انتزاعی و روایتی غیرخطی، گره‌های دراماتیک خود را شکل می‌دهد.

کرامت رودساز، روزبه اختری، میترا مقدمی و علی برجی بازیگران این نمایشنامه‌خوانی هستند و مدیسا رژهم نیز به‌عنوان راوی حضور دارد. همچنین عرفان سعیدی به‌عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، ترلان شیرعلی طراح پوستر و محمد دانشور مدیر و مشاور رسانه‌ای این اثر هستند.

در اقدامی فرهنگی و انسان‌دوستانه، مهدی امیری، تهیه‌کننده اثر، اعلام کرده است که به یاد ۱۶۸ کودک شهید مدرسه میناب، در این اجرا از ۱۶۸ کودک کار میزبانی و به آنان کمک‌هزینه تحصیلی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایشنامه‌خوانی به سامانه تیوال مراجعه کنند.

 

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