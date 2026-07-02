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نمایش «خون‌بَس» در تالار وحدت روی صحنه می‌رود

نمایش «خون‌بَس» در تالار وحدت روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1807518
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نمایش «خون‌بَس» به طراحی و کارگردانی صابر ابر از روز پنجشنبه ۱۱ تیر، در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا، نمایش «خون‌بَس» به طراحی و کارگردانی صابر ابر از روز پنجشنبه ۱۱ تیر، در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. 

نمایش «خون‌بَس» سومین قسمت از سه‌گانه «به صرف بورش و خون» است که بر اساس داستانی از صابر ابر و نویسندگی بهزاد آقاجمالی ساخته شده است. 

نمایش «خون‌بَس» به طراحی و کارگردانی صابر ابر از روز پنجشنبه ۱۱ تیر، ساعت ۱۸در تالار وحدت روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت آن به ⁠سایت فیدیبو مراجعه کنند.

 

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