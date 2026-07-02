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دیوارنگاره «آقای شهید ایران» رونمایی شد

دیوارنگاره «آقای شهید ایران» رونمایی شد
کد خبر : 1807503
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همزمان با آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، از دیوارنگاره جدید خیابان جمهوری با طرحی از رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای (رحمة‌الله علیه) و عبارت‌های «یالثارت الحسین» و «یا لثارت الخامنه‌ای» رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، آخرین اثر دانیال فرخ با بهره‌گیری از تصویر رهبر شهید انقلاب و فضایی متأثر از آیین‌های عزاداری ماه محرم، همزمان با مراسم بدرقه ایشان در خیابان جمهوری تهران نصب و رونمایی شده است.

 

دیوارنگاره «آقای شهید ایران» رونمایی شد

 

دانیال فرخ در یادداشتی به مناسبت رونمایی از این اثر نوشت:

«محرمِ امسال، «یا لثاراتِ ما» رساتر از همیشه طنین انداخته است. عزاداری‌ها جان تازه‌ای گرفته‌اند و سوگ، زنده‌تر از سال‌های پیش در کوچه‌ها و دل‌ها جاری است. خون‌خواهِ حسین (ع)، امروز خون‌خواهِ سیدعلی نیز شده است. بر کتیبه‌های شهر تصویر تو را می‌نشانیم، تا از یاد نبریم که تاریخ، خون‌خواهیِ تو را بر دوشِ ما نهاده است.»

پیش از این دیوارنگاره «مشت‌های گره کرده» همین هنرمند با بازتاب جهانی رو به رو شد.

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