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اثر جدید علیرضا افتخاری برای بدرقه رهبر شهید+ فیلم

اثر جدید علیرضا افتخاری برای بدرقه رهبر شهید+ فیلم
کد خبر : 1807362
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نماهنگ و اثر موسیقی «جاودانگی» با شعر و آهنگسازی مهدی رحیمی و تنظیم محمدرضا عقیلی، هم‌زمان با آیین تشییع رهبر شهید منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعه موسیقایی «جاودانگی» با شعر و آهنگسازی مهدی رحیمی و تنظیم محمدرضا عقیلی، هم‌زمان با فرارسیدن آیین تشییع رهبر شهید تولید و منتشر شده است.

 

حجم ویدیو: 23.09M | مدت زمان ویدیو: 00:04:22 دانلود ویدیو

 

نماهنگ این اثر نیز به کارگردانی بهنام زنگنه، تدوین علیرضا بابازاده و مهدی غفوری، تصویربرداری امیر فرح‌آبادی و تهیه‌کنندگی هادی بادینلو تولید شده است.

این نماهنگ در مرکز آفرینش‌های هنری معاونت فرهنگی بسیج استان قم به تولید رسیده است.

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