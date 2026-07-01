اثر جدید علیرضا افتخاری برای بدرقه رهبر شهید+ فیلم
نماهنگ و اثر موسیقی «جاودانگی» با شعر و آهنگسازی مهدی رحیمی و تنظیم محمدرضا عقیلی، همزمان با آیین تشییع رهبر شهید منتشر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعه موسیقایی «جاودانگی» با شعر و آهنگسازی مهدی رحیمی و تنظیم محمدرضا عقیلی، همزمان با فرارسیدن آیین تشییع رهبر شهید تولید و منتشر شده است.
نماهنگ این اثر نیز به کارگردانی بهنام زنگنه، تدوین علیرضا بابازاده و مهدی غفوری، تصویربرداری امیر فرحآبادی و تهیهکنندگی هادی بادینلو تولید شده است.
این نماهنگ در مرکز آفرینشهای هنری معاونت فرهنگی بسیج استان قم به تولید رسیده است.