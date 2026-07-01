اثر جدید علیرضا افتخاری برای بدرقه رهبر شهید+ فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا، قطعه موسیقایی «جاودانگی» با شعر و آهنگسازی مهدی رحیمی و تنظیم محمدرضا عقیلی، هم‌زمان با فرارسیدن آیین تشییع رهبر شهید تولید و منتشر شده است.

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نماهنگ این اثر نیز به کارگردانی بهنام زنگنه، تدوین علیرضا بابازاده و مهدی غفوری، تصویربرداری امیر فرح‌آبادی و تهیه‌کنندگی هادی بادینلو تولید شده است.

این نماهنگ در مرکز آفرینش‌های هنری معاونت فرهنگی بسیج استان قم به تولید رسیده است.

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