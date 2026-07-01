پخش بیش از ۳۰ فیلم سینمایی در آستانه تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم‌های «شکارچی شنبه»، «نغمه»، «آخرین دعوت»، «اشک هور»، «هیام»، «غریب»، «مسافر ری»، «از کرخه تا راین»، «زخم زیتون»، «ایستاده در غبار»، «پرده نشین»، «اخت الرضا»، «چشمهای آبی زهرا»، «ویلایی ها»، «معصومیت از دست رفته»، «امام علی (ع)»، «هفت سنگ»، «خداحافظ رفیق»، «خوشید شب»، «ولایت عشق»، «بازمانده»، «پرواز در شب»، «طفلان مسلم»، «شیار ۱۴۳»، «کفر قاسم»، «موقعیت مهدی»، «یلدا» و «کارو» از شنبه تا جمعه (۱۳ تا ۱۹ تیر ماه) از این شبکه پخش می‌شود.

فیلم «شکارچی شنبه» که توسط پرویز شیخ طادی کارگردانی شده و بازیگرانی همچون علی نصیریان، آرینه سوکیاسیان، امیریل ارجمند، محمدجواد جعفرپور و مبینا کریمی در آن نقش آفرینی کرده‌اند شنبه ۱۳ تیر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پسر نوجوانی به نام بنیامین که پدرش را از دست داده و با مادرش زندگی می‌کند مجبور می‌شود مدتی نزد پدربزرگش که یک خاقان یهودی است در اسرائیل زندگی کند. پدربزرگ که احساس مسئولیت به نوه خود دارد سعی می‌کند او را با آداب و رسوم دین یهود آشنا کند…

فیلم سینمایی «نغمه» به کارگردانی ابوالقاسم طالبی شنبه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش سیما روی آنتن می‌رود

داستان این فیلم با بازی حسین یاری، حمیرا ریاضی، فقیهه سلطانی، مهتاج نجومی، ناصر فروغ درباره یکی از جانبازان جنگ است که لحظات واپسین عمر خود را می‌گذراند. او سعی دارد همسرش را وادار به طلاق کند، اما او با این کار مخالفت می‌کند و…

فیلم «آخربن دعوت» به کارگردانی حسین سهیلی زاده شنبه ساعت ۲۱، روی آنتن می‌رود.

فرامرز قریبیان، حامد بهداد، الهام حمیدی، مرجان شیرمحمدی و شهرام عبدلی، از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان استاد دانشگاهی به نام یوسف زمانی فر را روایت می‌کند که نماینده سابق مجلس بوده و طی سفری کاری برای پیدا کردن اسنادی عازم زادگاهش در غرب کشور می‌شود، اما در حادثه‌ای٬ دچار سانحه شده و بعد از به هوش آمدن در بیابان متوجه می‌شود به سال ۶۰ هجری برگشته و سر از کوفه درآورده٬ واقعه عاشورا نیز در شرف وقوع است

فیلم سینمایی «اشک هور» به نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری شنبه ۱۳ تیر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان «اشک هور» آمده است: سفره شام ننه علی بازمانده بود. صدای آژیر قرمز و صدای ضد هوایی‌ها در عمق تاریک کوچه او را نگران می‌کرد. ننه علی در انتظار آمدن پسرش از جبهه، آرام روی سکوی جلوی در نشست… بیست و دو سال تمام.

رضا ثامری، رویا افشار، تورج الوند، میثم رازفر، شبنم گودرزی و ساره رشیدی از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

یکشنبه ۱۴ تیر ماه ساعت ۱۷ پخش می‌شود. فیلم «هیام» به کارگردانی محمد درمنش

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «حسان» دانشجویی فلسطین الاصل و تبعه انگلستان برای ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش «هیام» عازم اردوگاه «جنین» در فلسطین اشغالی است. او قصد دارد پس از ازدواج برای ادامه تحصیل و زندگی به انگلستان بازگردد. جشن عروسی آن‌ها در یک محفل کوچک اما گرم برگزار می‌شود. با حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه، آنان که در حال خروج هستند در ایست و بازرسی نیروهای اشغالگر از یکدیگر جدا می‌شوند. با بازداشت حسان و با ادامه حملات خشونت بار صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها او زخمی می‌شود و…

جهاد سعد، ریم علی، کفاح الخوص، عابد فهد، سامر عمران، فائق عرقسوسی، و… در فیلم هیام با تهیه‌کنندگی مهدی همایون فر نقش آفرینی کرده اند.

«غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی حامد عنقا که روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصر به فرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداخته است، یکشنبه ساعت ۱۹ روانه انتن می‌شود.

بابک حمیدیان، مهران احمدی، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، فرهاد قائمیان، جعفر دهقان، هژیر سام، حسام محمودی، سامیه لک در این فیلم نقش آفرینی میکنند.

فیلم «مسافر ری» که توسط داوود میرباقری کارگردانی شده، همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، یکشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان داریوش ارجمند، جمشید هاشم پور، محمدرضا شریفی نیا و پروانه معصومی را نام برد.

مسافر ری، روایت کننده قرن سوم هجری، مقارن با خلافت عباسی و امامت امام هادی (ع) است. عبدالعظیم حسنی از شاگردان و مریدان امام هادی (ع) و مورد غضب خلیفه است. پس از تخریب بارگاه امام حسین (ع) در کربلا به دستور عمال خلیفه، عبدالعظیم به توصیه امام هادی (ع)، برای مهاجرتی طولانی به ایران و شهر ری می‌آید.

فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا یکشنبه ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید که بر اثر حملات شیمیایی مجروح شده به همراه گروهی از همرزمان خود برای درمان به آلمان اعزام می‌شود. لیلا خواهر سعید که سال هاست در آلمان با شوهر آلمانی و پسرش یونس زندگی می‌کند، سعید را می‌بیند و بین سعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار می‌شود.

علی دهکردی، هما روستا، هانس نویمن، صادق صفایی، اصغر نقی زاده، پرویز شیخ طادی، مجید صفوی، نوربرت هانزیگ، نایکل گریل و آندریاس کورتز بازیگران این فیلم هستند.

«زخم زیتون» به کارگردانی محمدرضا آهنج دوشنبه ۱۵ تیر ماه ساعت ۱۷ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم با بازی یاسمین ارنادوط، عدی رعد و فیونا فیاض، داستان یوسف، جوانی فعال در شاخه مقاومت لبنان را روایت می‌کند. او در پوشش یک فروشنده دوره‌گرد به جمع‌آوری اطلاعات از اراضی اشغالی می‌پردازد. همسرش سلما از خطرات این کار بی‌خبر است تا اینکه رژیم صهیونیستی متوجه نقش یوسف شده و او و خانواده‌اش را دستگیر می‌کنند…

«ایستاده در غبار» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدحسین مهدویان دوشنبه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

بازیگرانی چون هادی حجازی فر، امیر حسین هاشمی، سوده ازقندی، فرهاد فداکار و عماد محمدی در آن نقش آفرینی کردند.

این فیلم درباره احمد متوسلیان است که دوران نوجوانی‌اش را در سکوت گذرانده و اکنون فرمانده لشکری می‌شود که باید در دروازه‌های خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای ایران رقم می‌خورد…

فیلم «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی دوشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود

در این فیلم بازیگرانی از جمله فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، آتیلا پسیانی، حامد کمیلی، بابک حمیدیان، محمود پاک‌نیت و هومن برق‌نورد، به ایفای نقش پرداخته اند.

داستان «پرده نشین» درباره زنی به نام هدی است که پس از سال‌ها برای دریافت ارثیه پدری می‌آید اما برایش اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی رخ می‌دهد.

همزمان با شب تشییع رهبر انقلاب در قم، دوشنبه ۱۵ تیر ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود فیلم‌سینمایی «اخت‌الرضا» به

در این اثر سینمایی که سفر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) از مدینه به قم را روایت می‌کند، سید محمد جواد طاهری، مجید امیری، سهیلا محققی، مهدی میرغیاثی، مرتضی جلالی، حمید لاجوردی نقش آفرینی کرده اند.

«چشم‌های آبی زهرا» به کارگردانی علی درخشی سه شنبه ۱۶تیر ماه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی جهانبخش سلطانی، حسین معلومی، جمشید جهانزاده و سومیتا حسام ایفای درباره یکی از عوامل بلندپایه رژیم صهیونیستی است که قصد حضور در انتخابات این رژیم را دارد. او پسر نوجوان ناقص‌الخلقه‌ای دارد و همین موضوع باعث می‌شود تا یک گروه پزشکی را برای جست وجو در اردوگاه‌های مردم فلسطین، بسیج کند تا به دنبال تعویض اجزای بدن اشخاصی که از نظر پزشکی با فرزندش مشابهت دارند، بگردند که در این میان زهرا، دختر یکی از کشته‌شدگان فلسطینی، برای جابه‌جایی چشمش با فرزند او انتخاب می‌شود و…

فیلم سینمایی «ویلایی ها» به کارگردانی منیر قیدی، سه شنبه ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم روایتگر خانواده‌های فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ ساله‌ای است که همراه نوه‌هایش وارد مجموعه ویلاها می‌شود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران می‌آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشور ببرد و…

ثریا قاسمی، طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان، صابر ابر، فریما کهنموئی، گیتی قاسمی، معصومه بیگی، علیرضا داوری و علیرضا پریشانی در «ویلایی‌ها» نقش آفرینی کرده‌اند.

فیلم «معصومیت از دست رفته» به کارگردانی داود میرباقری سه شنبه ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

امین تارخ، سارا خوئینی ها، فریبا کوثری، امین زندگانی، حدیث فولادوند، انوشیروان ارجمند و داریوش فرهنگ از جمله بازیگران این فیلم هستند که داستان «معصومیت از دست رفته» به سده نخست هجری بر می‌گردد و با محوریت شخصیتی به نام شوذب شکل می‌گیرد.

فیلم «امام علی (ع)» به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری که به زندگی علی ابن ابیطالب (ع) می‌پردازد، سه شنبه ۱۶ تیر ماه ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

داریوش ارجمند، مهدی فتحی، بهزاد فراهانی، محمدرضا شریفی‌نیا، سیروس گرجستانی، اصغر همت، ویشکا آسایش، انوشیروان ارجمند، چنگیز وثوقی، سعید نیک‌پور، جواد خدادادی، عنایت‌الله شفیعی، عنایت بخشی و منصور والامقام در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

فیلم سینمایی «هفت سنگ» به کارگردانی سید عبدالرضا نواب صفوی چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ساعت ۱۷ پخش می‌شود.

این فیلم داستان یک جوان یهودی ضد اسرائیلی به نام دیوید پسر خاخام الیاس شمعون است که پس از سال‌ها اقامت در هلند و پایان تحصیلاتش به قصد دیدار با شیخ کریم رهبر جنبش انتفاضه وارد فلسطین می‌شود. خاخام که قصد دارد پسرش را در الخلیل نگه دارد و برای آینده او در دستگاه حکومتی صهیونیست‌ها امیدها دارد، دیوید را به مقامات معرفی کند. اما…

امین تارخ، آتیلا پسیانی، داریوش ارجمند، بهروز بقایی، اصغر همت، جمشید اسماعیل خانی، حمیرا ریاضی، کمند امیرسلیمانی و علیرضا اوسیوند در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند

فیلم «خداحافظ رفیق» که توسط بهزاد بهزادپور کارگردانی شد، چهارشنبه ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود.

بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان کاوه خداشناس، کاوه مهدوی، بابک اسلامی و جلال خباز را نام برد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جانباز شیمیایی به نام مسلم که همسرش او را ترک کرده، با دوستان شهیدش در بهشت زهرا قرار می‌گذارد. او به همراه دوستان شهیدش با موتور سیکلت از میادین مختلف تهران، مکان‌ها و دوستان مختلف از جمله جانباز قطع نخاعی به نام اصغر در بیمارستان، بازدید می‌کند و از اصغر می‌خواهند که زندگی مادی این جهان را رها ساخته و همراه آنان شود. او نیز می‌پذیرد و همراه آنان به بهشت زهرا بازمی گردد. به هنگام خداحافظی، از شهیدان می‌خواهد که او را نیز با خود ببرند؛ اما ایشان پاسخ می‌دهند که در این خصوص اجازه‌ای ندارند. مسلم با پافشاری موفق می‌شود اذن شهادت را اخذ و همراه شهیدان برود…

«خورشید شب» به کارگردانی فریبرز صالح، چهارشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

بازیگرانی همچون علی دهکردی، داریوش ارجمند، امین تارخ، زنده‌یاد مهدی فتحی، زنده یاد محمد علی کشاورز، آتیلا پسیانی و رضا رویگری در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این فیلم روایتی است از زندگی شیخ مفید عالم و فقیه قرن سوم و چهارم هجری که در واپسین روزهای زندگی‌اش و در محل تبعید، خاطرات ۶۹ ساله‌اش را از کودکی تا حال مرور می‌کند.

«ولایت عشق» به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده همزمان با شب تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد، چهارشنبه ۱۷ تیر ماه ساعت ۲۳ تماشایی می‌شود.

این فیلم دوران آخر امامت حضرت علی بن موسی الرضا امام رضا علیه السلام را به تصویر می‌کشد و اولین قسمت با نشان دادن هارون و مرگ هارون خلیفه ظالم عباسی نعلت الله علیه آغاز میشود. امام رضا (ع) در سال‌های قبل از سال ۱۹۳ هجری نیز وظیفه امامت را بر عهده داشتند.

مریلا زارعی، رامبد جوان، اکبر زنجانپور، لادن طباطبایی، فریماه فرجامی، فرخ نعمتی، بیتا فرهی، محمد صادقی، دانیال حکیمی، عنایت بخشی، داود رشیدی، فتحعلی اویسی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

«بازمانده» به کار گردانی سیف الله داد پنج شنبه ۱۸ تیر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی سلما بصری، بسام کوسا، جمال سلیمان، حیانا عید، صباح برکات به تجاوز صهیونیست‌ها به فلسطین و اشغال فلسطین به زور سلاح در ۱۹۴۸ می‌پردازد.

فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور پنج شنبه ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: یک گردان نیروهای ایران در محاصره قرار می‌گیرد و ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع می‌شود چهار نفر از رزمندگان گردان انتخاب می‌شوند تا برای درخواست کمک خود را به قرارگاه برسانند از آن میان سه تن کشته می‌شوند و یکی خود را به قرارگاه می‌رساند. فرمانده گردان نیز برای تهیه آب آشامیدنی سربازان زخمی، محاصره دشمن را می‌شکند، اما کشته می‌شود. قوای کمکی سر می‌رسد و…

فرج‌الله سلحشور، علی یعقوب‌زاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در این فیلم هنرنمایی کرده اند.

فیلم «طفلان مسلم» به کارگردانی سید مجتبی یاسینی پنج شنبه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

شهرام عبدلی، جهانگیر الماسی، آذر سماواتی، امیررضا زادسر، شمسی فضل‌الهی، محمد احسان عارف در این فیلم بازی کرده اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد و ابراهیم فرزندان کوچک مسلم بن عقیل پسرعموی امام حسین علیه‌السلام هستند. آن‌ها پس از واقعۀ کربلا اسیر می‌شوند، اما در راه می‌گریزند و به کوفه می‌رسند؛ کوفه‌ای که پر از عهدشکنی، نیرنگ، دروغ‌گویی و قساوت است. طفلان مسلم در این شهر نفرین‌شده غریب هستند و مانند پدرشان کسی نیست که به آن‌ها کمک کند…

فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار، پنج شنبه ساعت ۲۳ پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یونس پسر الفت با عده‌ای از جوانان روستا کار در کارخانه مس کرمان را رها می‌کنند تا عازم جبهه شوند. پس از مدتی ارتباط یونس با خانه قطع می‌شود و همه حدس می‌زنند که او اسیر شده است. اسرا آزاد می‌شوند و باز هم خبری از یونس نیست. الفت بیقرار پسرش از هر کس و هر جا نشانی او را می‌گیرد. عاقبت تماس می‌گیرند و می‌گویند که خبری از یونس در راه است. الفت خانه را آب و جارو می‌کند اما…

مریلا زارعی، گلاره عباسی، مهران احمدی و جواد عزتی در فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی برهان علویه، جمعه ۱۹ تیر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری درباره جنایات رژیم صهیونبستی در روستای کفر قاسم است.

فیلم «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر جمعه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم تاریخی و جنگی به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور، روح الله زمانی و هادی اقدم را نام برد.

داستان این فیلم در ۶ پرده روایت می‌شود؛ داستان درباره زندگی مهدی باکری و رابطه وی با همسرش، شرکت در جنگ ایران و عراق همراه برادرش حمید باکری، فرماندهی سپاه عاشورا در جنگ و به شهادت رسیدن وی است.

«یلدا» به کارگردانی حسن میرباقری جمعه ۱۸ تیر ماه ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

محمدرضا شریفی‌نیا، کاظم هژیر آزاد، چنگیز جلیلوند، اسماعیل خلج، فریبا کوثری، ماه‌چهره خلیلی، الهام پاوه‌نژاد، حمیدرضا آذرنگ، سیدمهرداد ضیائی، حامد میرباقری، بیژن افشار، حمید عطائی، اکبر سلطانعلی و سحر افتاده از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حاج محمدعلی که خود در گذشته تعزیه خوانی می‌کرده، هر سال در ماه محرم، مراسم تعزیه برپا می‌کند. او که خود را به خاطر اتفاقات گذشته و پشت کردن حاج رضا به خدمت گزاری در آستان حضرت عباس (ع) مقصر می‌داند، نزد او رفته و ضمن دادن وصیت نامه‌اش به او، از حاج رضا می‌خواهد تا پس از مرگش، عهده دار سر و سامان دادن به تعزیه شود.

فیلم «کارو» که توسط احمد مرادپور کارگردانی شده است، جمعه ۱۸ تیر ماه ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده را نام برد.

این فیلم روایت زندگی نوجوان کرمانشاهی به نام «کارو» است، که بعد از سال‌ها تلاش و تمرین خلاصه نتیجه زحماتش را می‌بیند و به تیم ملی کشتی دعوت می‌شود، اما در این میان حوادث و اتفاقاتی برای او رقم می‌خورد که مسیر زندگی او و مادرش را تغییر می‌دهد…

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