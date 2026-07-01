یادداشتی از روحالله قاسم زاده؛
عاشورای بام به ثبت ملی برسد
از جمله مهمترین این آیینها، عاشورای بام است. عاشورای بام طی سالهای اخیر نشان داده است که چه ظرفیت وسیع و درخشانی را در سینه خود جای داده، برای ایجاد پیوند میان گروهها و سلایق مختلف اجتماعی که اصالت نسیبی و سببیشان به این خطه میرسد.
روحالله قاسم زاده، فعال فرهنگی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: بام، خطهای سبز و محصور در کوهستان شاهجهان و در مجاورت پارک ملی ساریگل است. روستایی کهن و تاریخی که در مجاورت خود شهر زیرزمینی جهانبان را دارد. پیوند تاریخی این خطه با سرزمین کهن سپرایین (اسفراین) از یکسو و ساکن شدن اقوام ترکزبان در این جغرافیا از سوی دیگر موجب شده تا این وادی، همچنان میزبان آیینها و سنن اصیل و بکر خراسانی و ایرانی باشد.
از جمله مهمترین این آیینها، عاشورای بام است. عاشورای بام طی سالهای اخیر نشان داده است که چه ظرفیت وسیع و درخشانی را در سینه خود جای داده، برای ایجاد پیوند میان گروهها و سلایق مختلف اجتماعی که اصالت نسیبی و سببیشان به این خطه میرسد.
روزی ویژه که این خطه میزبان آیینهای رنگارنگ و کهن ایرانی و شیعی ازجمله تعزیهخوانی، سنگزنی، علمگردانی، جریدهکشی، اطعام عام، شام غریبان و زنجیرزنی است و به جلوهای خاص از آینه فرهنگ غنی، چندپاره و کهن ایرانی تبدیل شده است.
آنچه اما مهمتر است این است که باید پرسید: چرا چنین ظرفیت ممتازی تاکنون از دید رسانهها و نهادها مغفول مانده است؟ جز اجرای آیین سنگزنی در برنامه ملی حسینیه معلی دیگر چه تلاشی برای دیدهشدن و ملیسازی این رویدادها صورت گرفته است؟
این آیین رنگارنگ و جذاب که هرساله هزاران نفر را از اقصینقاط ایران میزبان و تماشاگر خود میکند، شایستگی ثبت شدن در میراث ملی ناملموس فرهنگی را ندارد؟
اینجانب نه تنها این موضوع را از تصمیمگیران و حکمرانان این استان مطالبه میکنم که بدین وسیله آمادگی خود را برای گام نهادن درمسیر تحقق این مهم اعلام میدارم و به عنوان فرزند کوچک ساکنان این خطه، از تمامی کنشگران، دغدغهمندان، علاقه مندان به هویت خراسان و ایران، اهالی فرهنگ و مدیران نهادهای فرهنگی شرق کشور دعوت میکنم تا به مسیر پیگیری این مهم ورود نمایند تا در آینده شاهد مهمانهای استانی و کشوری و حمایتهای ملی از این رویداد بوده و بیآنکه به فضای مردمیِ هویتمند حاکم بر این رویداد خدشهای وارد شود، این رویداد به تقویم بازدید و عناوین گفتگوی علاقهمندان به آیینهای ایرانی و شیعی افزوده گردد.