علی الله سلیمی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
رهبر شهید در ترویج فرهنگ کتابخوانی جریانساز بودند/ منتظر اولین تقریظ آیتالله مجتبی خامنهای هستیم
علی الله سلیمی معتقد است که تقریظهای رهبر شهید بر کتابهای مختلف موجب جریانسازی در ادبیات کشور و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی میشد.
علیالله سلیمی نویسنده و روزنامهنگار در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: حضرت امام خامنهای یکی از عالمان و رهبران دینی جهان بودند که با کتاب بیش از حد معمول مأنوس بودند. این ویژگی باعث میشد که به هر حال اهالی کتاب و کتابخوانها تا حدودی چشم به یادداشتها و نظرات ایشان داشته باشند.
سلیمی خاطرنشان کرد: ما در این زمینه تقریظهای رهبری را داشتیم و بسیاری از کتابهایی که درباره فرهنگ مقاومت بودند را با تقریظهای رهبر برای مطالعه انتخاب میکردیم. پیگیریهای ایشان و تحسینهایی که داشتند روحیه سلحشوری را در جامعه ترویج میکردند و با آن تقریظها شاهد بودیم که جامعه از هر اثر تحسین شده استقبال میکرد. هر کتابی که مفتخر به تقریظ رهبری میشد جامعه به آن روی میآورد و به جرأت میتوان گفت که ایشان یکی از کسانی بودند که در جهتدهی به فرهنگ مطالعه در جامعه نقش کلیدی داشتند و به نوعی در فرهنگ کتابخوانی جریانسازی کردند.
این نویسنده تأکید کرد: زمانی که در عرصه روزنامهنگاری کار میکردم، کتابهایی که تقریظ ایشان را به همراه داشت دنبال میکردم و در جامعه هم بررسی داشتم و میدیدم که این کتابها به چاپهای متعددی میرسید. مردم به کتابهای تحسینشده توسط رهبر روی میآوردند و این کتابها را میخواندند و ما امروز گنجینهای از کتابهایی داریم که مفتخر به تقریظ رهبری هستند و این کتابها میتوانند به نوعی چراغ راه خوانندگانی باشند که میخواهند کتابهایی در راستای تقویت روحیه وحدت و سلحشوری در جامعه بخوانند.
وی افزود: این کتابها فقط برای افرادی نبود که در این حوزه فعالیت میکنند،عموم مردم هم از این کتابها استقبال میکردند، در جامعه افراد متدین و مومنی که به کتاب خواندن و مطالعه اهمیت میدادند همواره نظر رهبری را برای انتخابهایشان مدنظر داشتند. یکی از دلتنگیهای من پس از شهادت حضرت آیتالله خامنهای این است که ما دیگر تقریظهای ایشان را نخواهیم داشت و این خلائی بزرگ برای جامعه است که امیدوارم در روزهای آینده با بازگشت یک آرامش نسبی به جامعه تقریظهای تازه را به قلم حضرت آیتالله مجتبی خامنهای داشته باشیم تا آن پیوستگی در این جریان تداوم پیدا کند و قطع نشود.
سلیمی در ادامه گفت: توصیههای فردی در جایگاه رهبر انقلاب برای کتابخوانی قطعاً میتواند جریانساز باشد. یکی از ویژگیهای ایشان در توصیههایی که داشتند این بود که همواره کتابها متناسب با شرایط روز انتخاب میشدند و برایشان تقریظ نوشته میشد. در دورههای مختلف ایشان کتابهای ادبیات دفاع مقدس را مطالعه میکردند و در دورههایی شاهد تقریظ ایشان بر آثار مربوط به شهدای مدافع حرم بودیم که واقعاً نیاز جامعه در آن زمان بود. این دقت نظر در انتخاب آثار نشان میدهد که رهبر انقلاب علاوه بر کیفیت آثار بر ارتباط آنها با زمانه خود تأکید داشتند و موضوعات و مسائل جامعه را هم دنبال میکردند. ما به عنوان افرادی که در این حوزه فعالیت میکردیم با تقریظهای رهبری نظرمان به کتابهای تحسین شده جلب میشد و این خود نوعی جریانسازی یا خطدهی در حوزه ادبیات پایداری و مقاومت بود.
این نویسنده در پایان گفت: مأنوس بودن رهبرمان با کتاب یک توفیق بزرگ برای همنسلان من است. این ویژگی شهید خامنهای را به رهبری ویژه در بین رهبران و سیاستمداران دنیا تبدیل کرده است و به شخصه منتظرم تا اولین تقریظ رهبری به قلم حضرت آیتالله مجتبی خامنهای منتشر شود و دنیای ادبیات ما باز هم چراغ راهی برای ادامه مسیر خود داشته باشد.