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وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد:

تعطیلی موزه ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی سراسر کشور در نیمه تیرماه

تعطیلی موزه ها و اماکن فرهنگی‌تاریخی سراسر کشور در نیمه تیرماه
کد خبر : 1807241
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با اعلام تعطیلی سراسری کشور در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمامی اماکن فرهنگی و تاریخی تحت پوشش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم در این روز تعطیل خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمامی موزه‌ها، محوطه‌ها و بناهای تاریخی و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تعطیل هستند.

این تصمیم هماهنگ با تعطیلی عمومی کشور و همسو با فضای ملی سوگواری و بدرقه باشکوه رهبری شهید اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه دولت، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تعطیلی در کل کشور اجرا خواهد شد.

 

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