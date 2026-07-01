به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، تمامی موزه‌ها، محوطه‌ها و بناهای تاریخی و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تعطیل هستند.

این تصمیم هماهنگ با تعطیلی عمومی کشور و همسو با فضای ملی سوگواری و بدرقه باشکوه رهبری شهید اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه دولت، روز دوشنبه ۱۵ تیرماه تعطیلی در کل کشور اجرا خواهد شد.

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