به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، محمد عارف نویسنده، کارگردان، انسانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه مهمان ویژه اولین نمایشنامه خوانی از دومین دور ایرانی خوانی سنگلج بود.

این پژوهشگر و استاد علوم انسانی و هنر در پایان اجرای «شب واقعه» گفت: ابتدا که به این برنامه دعوت شدم تصور میکردم که با یک خوانش ساده روبه‌رو خواهم شد اما اجرای بسیار حرفه‌ای را دیدم که به درستی از نمادها و نشانه‌های نمایش ایرانی در کنار خوانش درست استفاده کرده بود.

وی استفاده از رنگ برای معرفی شخصیت‌های نمایشی را جزئی از ارکان نمایش ایرانی بر شمرد که توسط کارگردان به درستی انتخاب شده و جلوه بصری قابل توجهی نیز به اجرای این نمایشنامه خوانی داده بود.

این استاد دانشگاه در بخش دیگر صحبت‌هایش حفظ ریتم و نقش موسیقی زنده در خلق لحظات نمایشی را مورد تاکید قرار داده و افزود: به طور کلی شناخت و اجرای ریتم درست صحنه‌ای از ارکان مهم نمایشنامه خوانی است. در این اجرا که سطح بینایی هنرمندان متفاوت است، همین طور خواندن از خط بریل کار را دشوارتر هم می‌کند. با این حال گروه به میزان قابل توجهی از پس آن برآمدند و اجرای خوبی ارائه دادند.

عارف در ادامه به نقش موسیقی زنده در نمایش ایرانی پرداخت و آن را همپای دیگر شخصیت‌های نمایشی ارزیابی کرد که به خلق لحظات، فضا سازی، ریتم نمایشی، ایجاد دیالوگ‌های آوایی و… کمک میکند.

سایه همایی کارگردان این نمایشنامه خوانی که خود از هنرمندان نابینای تئاتر است و با استفاده از خط بریل در خوانش متن هم حضور داشت ضمن قدردانی از نویسنده اثر گفت: قطعا آموزه‌ها و نکاتی که از اساتید تئاتر و شنوندگانمان دریافت میکنیم در ادامه مسیر اجرایی گروه تاثیر سازنده دارد.

همایی از مجتبی گوهرخای استاد و سرپرست این گروه نیز قدردانی کرده و توضیح داد که ایشان به دلیل بیماری امکان حضور در برنامه امروز را نداشتند.

این کارگردان تئاتر ضمن معرفی و تشکر از تک تک اعضا گروهش و دیگر هنرمندانی که با این گروه همکاری می‌کنند گفت: از مدیریت و همکاران تماشاخانه سنگلج، از مدیریت و کارکنان کافه تئاتر سنگلج که همگی از هنرمندان شناخته شده تئاتر هستند تشکر میکنم که با برگزاری ایونت‌های ایرانی خوانی فرصت نمایشنامه خوانی و کسب تجربه را برای هنرمندان جوان تئاتر ایجاد کرده اند.

مهدی افشین نژاد سرپرست تماشاخانه سنگلج نیز در پایان از حضور دکتر محمد عارف و بیان نکات تخصصی برای ارائه هرچه بهتر نمایشنامه خوانی توسط ایشان، همچنین زحمات گروه اجرایی قدردانی کرد

نمایشنامه خوانی «شب واقعه» کاری از گروه تئاتر آرشک به سرپرستی مجتبی گوهرخای، کارگردانی سایه همایی و دستیاری و منشی صحنه‌ای معصومه دیبائیان بود که توسط حسین رجب فردی، مریم قاسمی اقدم، مینا دهقانی و سایه همایی خوانده شد.

موسیقی زنده این اجرا توسط سعید یوسفی و حمیدرضا فلاح نژاد اجرا شد.

ایرانی خوانی سنگلج سه شنبه هر هفته ساعت ۱۷ در کافه تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار میشود.

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