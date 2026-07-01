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دعوت صندوق اعتباری هنر از هنرمندان برای شرکت در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب

دعوت صندوق اعتباری هنر از هنرمندان برای شرکت در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1807215
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صندوق اعتباری هنر با صدور بیانیه ای از اصحاب فرهنگ و هنر برای حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب رضوان‌الله‌تعالی‌ دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، صندوق اعتباری هنر از اصحاب فرهنگ و هنر برای حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب رضوان‌الله‌تعالی‌ دعوت کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بِسمِ رَبِّ الشُهَداءِ وَ الصِّدّیقِین»

رهبری که راهِ حق را نشان داد، در جادۀ شهادت بدرقه می‌شود.

اینک که نه‌تنها امت بزرگ اسلامی، بلکه وجدان‌های پاک و آزادۀ جهان، همگام با ملت مبعوث‌شدۀ ایران، در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی داغدارند؛ صندوق اعتباری هنر از تمامی اهالی بصیر و شریف فرهنگ، هنر و رسانۀ کشور دعوت می‌کند تا با حضور پرشور و شکوهمند خود در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر پیشوای مبارزه با ظلم و استکبار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره)، ضمن ادای احترام به این مجاهد بزرگ و خانوادۀ معززشان، در این لحظات تاریخی و حزن‌انگیز سهیم شوند.
این آیین تنها یک سوگ ملی نیست؛ بلکه فریادی‌ست برای بیداری و تلاشی است برای حفظ اصالتِ مسیر انقلاب. حضور شما فرهیختگان سرزمین ایران، گواهی بر وفاداری به مسیر حق و تجلی هنر در خدمت ارزش‌های والای انسانی و اسلامی خواهد بود.
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