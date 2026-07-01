پویش سراسری ختم قرآن کریم؛ هدیه به رهبر قرآنی شهید

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این پویش معنوی با شعار «قرآن، عهد ما با راه رهبر شهید» از عموم مردم، فعالان و محافل قرآنی از شما عاشقان کلام وحی دعوت می‌شود تا در این مجاهدت بزرگ قرآنی سهیم شوید و در حماسه بزرگ ختم قرآن به نیت قائد شهید شرکت نمایید.

علاقه‌مندان برای اعلام مشارکت می‌توانند عدد ۱ را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۱۴ ارسال کنند تا صفحه‌ای از قرآن کریم برای قرائت، به آن‌ها اعلام شود.

در صورت ارسال مجدد عدد ۱ به همان سرشماره، صفحه دیگری اعلام می‌شود.

«به نیت رهبر شهید، با قرآن تجدید عهد می‌کنیم» پیام محوری این پویش است که می‌کوشد یاد و خاطره مجاهدی که عمر خویش را در مسیر ترویج معارف وحی، خدمت به قرآن کریم و اعتلای فرهنگ ایمان و جهاد سپری کرد، گرامی دارد.

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