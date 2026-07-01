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پویش سراسری ختم قرآن کریم؛ هدیه به رهبر قرآنی شهید

پویش سراسری ختم قرآن کریم؛ هدیه به رهبر قرآنی شهید
کد خبر : 1807214
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شبکه قرآن و معارف سیما با هدف تجلیل از مقام والای حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، پویش سراسری ختم قرآن کریم را با مشارکت مردم و جامعه قرآنی کشور برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این پویش معنوی با شعار «قرآن، عهد ما با راه رهبر شهید» از عموم مردم، فعالان و محافل قرآنی از شما عاشقان کلام وحی دعوت می‌شود تا در این مجاهدت بزرگ قرآنی سهیم شوید و در حماسه بزرگ ختم قرآن به نیت قائد شهید شرکت نمایید. 

علاقه‌مندان برای اعلام مشارکت می‌توانند عدد ۱ را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۱۴ ارسال کنند تا صفحه‌ای از قرآن کریم برای قرائت، به آن‌ها اعلام شود. 

در صورت ارسال مجدد عدد ۱ به همان سرشماره، صفحه دیگری اعلام می‌شود. 

«به نیت رهبر شهید، با قرآن تجدید عهد می‌کنیم» پیام محوری این پویش است که می‌کوشد یاد و خاطره مجاهدی که عمر خویش را در مسیر ترویج معارف وحی، خدمت به قرآن کریم و اعتلای فرهنگ ایمان و جهاد سپری کرد، گرامی دارد.

 

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