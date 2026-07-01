مهدی بهرامبیگی در نقش قاضی/ فصل جدید «آقای قاضی» از اواخر تیرماه
فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با عنوان «قاضی بیگی» به پدیدآورندگی سجاد مهرگان و تهیهکنندگی میثم مهدوی، بعد از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از شبکه دوم سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، پخش مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» که قرار بود از جمعه پنجم تیر، پخش شود، بنا به تصمیم مرکز سیمرغ صداوسیما، به بعد از مراسم تشییع رهبر شهید، موکول شد و قسمت اول سریال از ۲۵ تیر پخش میشود.
این مجموعه تلویزیونی که همچون فصل گذشته، محصول مرکز سیمرغ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است در فصل جدید نیز با رویکردی متفاوت در ساختار و استفاده از ظرفیت کارگردانهای جوان به مسائل قضایی و حقوقی میپردازد.
نقش آقای قاضی، را در فصل سوم مهدی بهرام بیگی برعهده دارد و قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه روانه آنتن سیما شود.
طراحی پوستر این مجموعه تلویزیونی را مهدی کائینی، انجام داده است.
مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» با مشارکت مرکز رسانه قوه قضاییه تولید شده و عوامل این مجموعه عبارتند از پدیدآورنده: سجاد مهرگان، تهیهکننده: میثم مهدوی، کارشناس قضایی: مهدی رنجگری، ناظر کیفی: محمود سالاری، مدیر فیلمبرداری: سعید کشیپور، مدیر صدابرداری: فرشید کیوانمهر، مدیر انتخاب بازیگر: کیومرث مرادی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریزی: نرجس ابراهیمی، سرپرست نویسندگان: حسین برکتی، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: پریسا بختیاری، جانشین تهیهکننده و مدیر تولید: مهرداد بابایی، روانشناس: محمدحسن موحدی، تدوینگر: پدرام بهرامی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: فاطمه آذری، ارتباط با رسانه: فاطمه شوقی، عکاس: امیر عباسیان و مشاور و ناظرتولید: رسول صانعی.