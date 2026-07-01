تشریح برنامههای مرکز هنرهای نمایشی سوره در بدرقه پدر هنر انقلاب
امیرحسین شفیعی گفت: مرکز هنرهای نمایشی سوره به مناسبت وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، از ۱۰ تا ۲۵ تیرماه برنامههای متعددی در استانهای مختلف برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی سوره که از ابتدای جنگ رمضان با حضور در میدان، نقشآفرینی کردند و آثار متنوعی را در میادین به اجرا در آوردند، اینبار در حال آمادهشدن برای بدرقه امام شهید هستند.
امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره با اشاره به این رویداد گفت: بر این باورم که حامی اصلی هنرمندان، امام شهید بودند و بر همین اساس هم از دو ماه گذشته ستادی توسط دفاتر تخصصی تئاتر حوزه هنری تشکیل شد تا خانواده بزرگ تئاتر با تولید، آثار نمایشی در آیین بدرقه پدر هنر انقلاب که بزرگترین تشییع مردمی خواهد بود، نقشآفرین باشند.
وی ادامه داد: ما در مرکز هنرهای نمایشی سوره سعی کردهایم در حد توان برنامههای متنوعی را برای بازه زمانی ۱۰ تا ۲۵ تیرماه برنامهریزی کنیم که شامل نمایش «قائد»، پرفورمنس «باید برخاست»، «دیدار ماه»، رویداد ملی «آقای شهید ایران» و کاروان هنرهای نمایشی «بدرقه خورشید» میشود.
شفیعی در معرفی جزئیات این رویدادها تشریح کرد: تولید مجموعه نمایش تلویزیونی «دیدار ماه» بر اساس روایتهای واقعی از مجاهدتهای امام شهید است، از ۹ تیرماه توسط کارگردانان و بازیگران متعدد آغاز شده تا با همکاری صداوسیما در قالب ۴۰ قسمت از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در شبکههای سیما پخش شود. همچنین در این ایام رویداد ملی «آقای شهید ایران» با همکاری مراکز استانی حوزه هنری برگزار خواهد شد که ۶۰ نمایش و ۳۰۰ اجرا را در بر میگیرد. در این رویداد تمام خانواده تئاتر در استانها نقشآفرینی خواهند کرد و تجربیات هنری و آثاری در قالبهای متفاوت را ارائه خواهند کرد.
وی اظهار کرد: نمایش «قائد» به کارگردانی پژمان شاهوردی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی آماده شده که ۱۰ تا ۱۶ تیرماه در نقاط مختلف شهر تهران با حضور ۱۲ بازیگر اجرا میشود. همچنین پرفورمنس «باید برخاست» که شعار آیین بدرقه هم است با همکاری علی براتی طراح نامآشنای سینما و تئاتر کشور آماده شده و با حضور ۲۰ بازیگر در میادین اصلی شهر تهران اجرا خواهد شد.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره ادامه داد: قرار شبانه «باغ فردوس» هم با ۱۲ نمایش در قالبهای مختلف به موضوع جنگ رمضان و شخصیت مجاهد امام شهید خواهد پرداخت.
وی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید در یکی از دیدارها با کارگردانان تئاتر عنوان کرد: بر اساس بیانات رهبر شهید که فرمودند «در تولید آثار محتوا بسیار مهم است اما به همان اندازه فرم و تولید اثر خلاقانه اهمیت دارد» و ما هم سعی کردیم نصیحت پدر هنر انقلاب را در آثاری که تولید میکنیم مدنظر قرار دهیم.
شفیعی همچنین در سخنانش بر این نکته اشاره کرد که دفتر تئاتر بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره هم یک پرفورمنس خانواده محور را در دست برنامهریزی دارد که در نوع خود بسیار جذاب و تاثیرگذار است.
وی در ادامه یادآور شد: ضمن اینکه تمام مراکز در بخش هنرهای نمایشی استانها برنامههای متنوعی با موضوع بدرقه پدر هنر انقلاب در حوزه هنرهای نمایشی پیشبینی کردهاند و ما تلاش میکنیم در کنار مردم زندگی و مجاهدت رهبر شهید را به تصویر بکشیم.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره در پایان تاکید کرد: کار ویژهای تحتعنوان کاروان هنرهای نمایشی «بدرقه خورشید» برنامهریزی شده که از ۱۰ تا ۲۵ تیرماه به اجرای برنامه اختصاص خواهد داشت. این کاروان کار خود را از ۱۱ تا ۱۶ تیرماه و همزمان با ایام وداع و تشییع، در تهران آغاز میکند و سپس در همراهی پیکر مطهر امام شهید به استان قم و از آنجا به سمت استان سمنان، استان مازندران، استان گلستان، استان خراسان شمالی و خراسان رضوی حرکت خواهد کرد و در نهایت طی ۵ روز در مشهد مقدس به ارائه تولیدات نمایشی میپردازد.