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دعوت کارگروه ساماندهی مد و لباس از فعالان این حوزه برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

دعوت کارگروه ساماندهی مد و لباس از فعالان این حوزه برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
کد خبر : 1807190
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کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از طراحان، تولیدکنندگان، پژوهشگران، استادان، دانشجویان و فعالان حوزه مد و لباس برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با دعوت از طراحان، تولیدکنندگان، پژوهشگران، استادان، دانشجویان و فعالان حوزه مد و لباس برای حضور در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: جامعه مد و لباس کشور با حضوری پرشور در این مراسم، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های والای ایشان تأکید خواهد کرد. 

او با اشاره به برگزاری این آیین اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر صیانت از هویت ایرانی – اسلامی و تقویت فرهنگ عمومی تأکید داشتند و جامعه مد و لباس نیز خود را متعهد به پاسداشت این ارزش‌ها می‌داند. 

گرجی ضمن دعوت از فعالان این حوزه برای حضور در مراسم تشییع افزود: حضور گسترده مردم در این آیین، نمادی از وحدت ملی و پاسداشت خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود و جامعه مد و لباس نیز در کنار دیگر اقشار، در این مراسم حضور خواهد یافت.

 

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