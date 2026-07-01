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اعلام آمادگی نهاد کتابخانه‌های عمومی برای اسکان زائران

اعلام آمادگی نهاد کتابخانه‌های عمومی برای اسکان زائران
کد خبر : 1807189
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نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام کرده است که همزمان با ایام وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، با برپایی موکب فرهنگی در تهران و استقرار کتابخانه‌های سیار در محل‌های اسکان زائران و عزاداران، خدمات فرهنگی و محتوایی ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در راستای همراهی با حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، موکب فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به عزاداران و زائران، در تهران، خیابان مطهری، نبش میرزای شیرازی برپا می‌شود. 

در همین راستا، چهار دستگاه کتابخانه عمومی سیار در محل‌های اسکان زائران و برخی مسیرهای اصلی تشییع مستقر می‌شوند تا امکان دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی برای شرکت‌کنندگان در مراسم، فراهم شود. 

ساماندهی ۵۰۰ کتابدار از سراسر کشور برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و پشتیبانی از زائران، آماده‌سازی بخشی از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در استان‌های مسیر و مقصد تشییع و همچنین تهیه و توزیع بسته‌های محتوایی و فرهنگی مرتبط با رهبر شهید انقلاب با همکاری قرارگاه کودک، نوجوان و خانواده، از دیگر اقداماتی است که برای خدمت‌رسانی به عزاداران برنامه‌ریزی شده است.

 

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