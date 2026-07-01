طراحی مسیرهای گردشگری ادبی در اصفهان با الهام از میراث صائب تبریزی
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان همزمان با روز بزرگداشت صائب تبریزی بر ضرورت توسعه گردشگری ادبی با الهام از میراث این بزرگمرد ایران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، داوود آبیان گفت: طراحی مسیرهای روایتمحور با الهام از میراث شاعران بزرگ ایران میتواند تجربه سفر به اصفهان را از بازدید صرف بناهای تاریخی به سفری فرهنگی و معنامحور ارتقا دهد.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: در جهان امروز که گردشگری به سمت تجربهمحوری و معناگرایی حرکت کرده است، صرف معرفی بناهای تاریخی و جاذبههای کالبدی پاسخگوی نیاز گردشگران نیست. گردشگران فرهنگی به دنبال درک عمیقتری از هویت، اندیشه و روایتهای شکلدهنده یک سرزمین هستند و در این میان، میراث ادبی و عرفانی میتواند نقش مهمی در غنیسازی تجربه سفر ایفا کند.
آبیان با اشاره به جایگاه برجسته صائب تبریزی در تاریخ ادبیات ایران افزود: صائب تبریزی تنها یک شاعر نامدار نیست، بلکه یکی از مهمترین چهرههای تأثیرگذار در شکلگیری میراث فکری و فرهنگی ایران به شمار میرود. ظرفیتهای نهفته در آثار این شاعر بزرگ میتواند به بستری مؤثر برای معرفی هویت فرهنگی اصفهان و توسعه محصولات نوین گردشگری تبدیل شود.
او تصریح کرد: یکی از رویکردهای نوین در حوزه گردشگری فرهنگی، طراحی مسیرهای روایتمحور و موضوعی است؛ مسیرهایی که بتوانند میان مکانهای تاریخی، شخصیتهای فرهنگی و روایتهای ادبی پیوندی معنادار ایجاد کنند و تجربهای متفاوت برای گردشگران رقم بزنند.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: توسعه گردشگری ادبی مستلزم بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه، تولید محتوای تخصصی، طراحی رویدادهای فرهنگی و ایجاد فضاهای خلاقانه همچون کافههای ادبی، اقامتگاههای موضوعی و برنامههای تعاملی مبتنی بر ادبیات و عرفان ایرانی است. این اقدامات میتواند به افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای کیفیت تجربه سفر در اصفهان منجر شود.
آبیان با تأکید بر اینکه گردشگری ادبی یکی از شاخههای مهم گردشگری فرهنگی در جهان به شمار میرود، تصریح کرد: شاعران و اندیشمندان بزرگ ایران ازجمله صائب تبریزی، سرمایههای ارزشمند فرهنگی کشور هستند و بهرهگیری هدفمند از این ظرفیتها میتواند زمینه جذب گردشگران فرهیخته، پژوهشگران و علاقهمندان به فرهنگ و ادبیات را فراهم کند.
او خاطرنشان کرد: راهبرد مدیریت گردشگری استان اصفهان، حرکت از گردشگری صرفا بنامحور به سمت گردشگری معنامحور و روایتمحور است؛ رویکردی که در آن گردشگر علاوه بر مشاهده آثار تاریخی، با لایههای عمیق فرهنگی، ادبی و معنوی این سرزمین نیز آشنا میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در پایان با گرامیداشت روز بزرگداشت صائب تبریزی، از فعالان حوزههای فرهنگ، گردشگری، هنر و دانشگاهی دعوت کرد تا با مشارکت در تدوین و توسعه مسیرهای گردشگری ادبی و عرفانی، زمینه معرفی هرچه بیشتر میراث معنوی و ادبی اصفهان را در سطح ملی و بینالمللی فراهم کنند.