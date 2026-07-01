طراحی مسیرهای گردشگری ادبی در اصفهان با الهام از میراث صائب تبریزی

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، داوود آبیان گفت: طراحی مسیرهای روایت‌محور با الهام از میراث شاعران بزرگ ایران می‌تواند تجربه سفر به اصفهان را از بازدید صرف بناهای تاریخی به سفری فرهنگی و معنامحور ارتقا دهد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: در جهان امروز که گردشگری به سمت تجربه‌محوری و معناگرایی حرکت کرده است، صرف معرفی بناهای تاریخی و جاذبه‌های کالبدی پاسخگوی نیاز گردشگران نیست. گردشگران فرهنگی به دنبال درک عمیق‌تری از هویت، اندیشه و روایت‌های شکل‌دهنده یک سرزمین هستند و در این میان، میراث ادبی و عرفانی می‌تواند نقش مهمی در غنی‌سازی تجربه سفر ایفا کند.

آبیان با اشاره به جایگاه برجسته صائب تبریزی در تاریخ ادبیات ایران افزود: صائب تبریزی تنها یک شاعر نامدار نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری میراث فکری و فرهنگی ایران به شمار می‌رود. ظرفیت‌های نهفته در آثار این شاعر بزرگ می‌تواند به بستری مؤثر برای معرفی هویت فرهنگی اصفهان و توسعه محصولات نوین گردشگری تبدیل شود.

او تصریح کرد: یکی از رویکردهای نوین در حوزه گردشگری فرهنگی، طراحی مسیرهای روایت‌محور و موضوعی است؛ مسیرهایی که بتوانند میان مکان‌های تاریخی، شخصیت‌های فرهنگی و روایت‌های ادبی پیوندی معنادار ایجاد کنند و تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم بزنند.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: توسعه گردشگری ادبی مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه، تولید محتوای تخصصی، طراحی رویدادهای فرهنگی و ایجاد فضاهای خلاقانه همچون کافه‌های ادبی، اقامتگاه‌های موضوعی و برنامه‌های تعاملی مبتنی بر ادبیات و عرفان ایرانی است. این اقدامات می‌تواند به افزایش ماندگاری گردشگران و ارتقای کیفیت تجربه سفر در اصفهان منجر شود.

آبیان با تأکید بر اینکه گردشگری ادبی یکی از شاخه‌های مهم گردشگری فرهنگی در جهان به شمار می‌رود، تصریح کرد: شاعران و اندیشمندان بزرگ ایران ازجمله صائب تبریزی، سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی کشور هستند و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه جذب گردشگران فرهیخته، پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادبیات را فراهم کند.

او خاطرنشان کرد: راهبرد مدیریت گردشگری استان اصفهان، حرکت از گردشگری صرفا بنامحور به سمت گردشگری معنامحور و روایت‌محور است؛ رویکردی که در آن گردشگر علاوه بر مشاهده آثار تاریخی، با لایه‌های عمیق فرهنگی، ادبی و معنوی این سرزمین نیز آشنا می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در پایان با گرامیداشت روز بزرگداشت صائب تبریزی، از فعالان حوزه‌های فرهنگ، گردشگری، هنر و دانشگاهی دعوت کرد تا با مشارکت در تدوین و توسعه مسیرهای گردشگری ادبی و عرفانی، زمینه معرفی هرچه بیشتر میراث معنوی و ادبی اصفهان را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کنند.

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