پوشش لحظهبهلحظه تشییع پیکر رهبر شهید روی موج رادیو
معاونت صدای رسانه ملی با بسیج تمامی شبکههای رادیویی و استقرار تجهیزات و تیمهای گزارشگری در تهران، قم، مشهد و عراق، آماده پوشش گسترده و لحظهبهلحظه مراسم تشییع این شهید والامقام است.
به گزارش ایلنا، مرتضی کاظمی دینان، مسئول کمیته محتوایی آیین تشییع امام شهید در معاونت صدای رسانه ملی و مدیر شبکه رادیویی ایران از آمادگی کامل این معاونت برای پوشش رسانهای آیین تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تمام شبکههای رادیویی با تقسیم کار تخصصی، در کنار ایرانصدا، رادیونما و بخشهای فضای مجازی، این رویداد را بهصورت زنده و لحظهبهلحظه برای مخاطبان روایت خواهند کرد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: معاونت صدا از حدود یک ماه پیش جلسات و برنامهریزیهای خود را آغاز کرد و با تدبیر معاون صدا، کارگروههای مختلفی برای تمشیت و پوشش این رویداد تشکیل شد.
مدیر شبکه رادیویی ایران افزود: در این راستا، کارگروههای پشتیبانی فنی، برنامهسازی و محتوایی شکل گرفت و هر یک براساس وظایفی که برای آنها تعریف شده است، مسئولیت هماهنگی و آمادهسازی بخشهای مختلف برنامههای ایام تشییع را بر عهده دارند.
دینان با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده در محل برگزاری مراسم گفت: دو استودیو در مصلای تهران تدارک دیده شده است تا همزمان با حضور پیکر مطهر رهبر شهید و برگزاری مراسم وداع، برنامههای زنده از این محل روی آنتن برود.
وی ادامه داد: شش تیم برنامهسازی معاونت صدا بهصورت نوبتی و در قالب برنامههای زنده چهار ساعته از مصلای تهران برنامه پخش خواهند کرد تا حالوهوای مراسم، حضور مردم، احساسات و عواطف شرکتکنندگان و رویدادهای این ایام را بهطور کامل برای مخاطبان منعکس کنند.
به گفته این مدیر معاونت صدا تولیدات این تیمها در اختیار همه شبکههای رادیویی قرار میگیرد تا هر شبکه متناسب با مأموریت خود از این محتواها استفاده کنند.
حضور ۴۰ گزارشگر در مسیرهای تشییع
دینان با بیان اینکه پوشش میدانی مراسم نیز با حضور گسترده گزارشگران انجام خواهد شد، اظهار داشت : ۴۰ گزارشگر از شبکههای مختلف رادیویی در ایام وداع در مصلای تهران و همچنین در روز تشییع، در مسیرهای برگزاری مراسم مستقر خواهند شد تا اخبار، تحولات و اتفاقات این رویداد را در ساعات مختلف بهصورت زنده برای مخاطبان منعکس کنند.
مسئول کمیته محتوایی آیین تشییع امام شهید در معاونت صدای رسانه ملی با اشاره به نقش ویژه رادیو حماسه در این ایام گفت: رادیو حماسه که از ابتدای جنگ فعالیت خود را آغاز کرده و تحولات آن را پوشش میداد، در مراسم تشییع نقش محوری اطلاعرسانی را برعهده خواهد داشت.
رادیو حماسه در روزهای گذشته در قم و در کنار رادیو معارف مستقر بود، اما با توجه به اهمیت مراسم تشییع، در سه روز برگزاری برنامهها در تهران مستقر خواهد شد و محوریت اطلاعرسانی مراسم را در سراسر کشور بر عهده میگیرد.
وی اضافه کرد: این شبکه ازطریق موجهای FM ۱۰۱.۵ و AM ۵۸۵ اخبار، گزارشها و آخرین تحولات مراسم را برای مخاطبان در سراسر کشور پخش خواهد کرد.
تقسیم مأموریت میان شبکههای رادیویی
مسئول کمیته محتوایی آیین تشییع امام شهید در معاونت صدا با اشاره به تقسیم کار انجامشده میان شبکههای مختلف رادیویی گفت: برای همه شبکهها مأموریت مشخصی تعریف شده است تا هرکدام متناسب با حوزه تخصصی خود به تبیین بخشی از شخصیت، اندیشه و عملکرد رهبر شهید بپردازند.
وی افزود: شبکههای تخصصی ازجمله رادیو اقتصاد و رادیو سلامت، هر یک متناسب با مأموریت خود برنامه تولید خواهند کرد. رادیو اقتصاد، نوع نگاه، تدابیر و راهبری رهبر شهید در عرصه اقتصاد و خدمات انجامشده در این حوزه را بررسی میکند و رادیو سلامت نیز با تمرکز بر حکمرانی سلامت، آثار و نتایج سیاستها و تدابیر ایشان در این حوزه را برای مخاطبان تبیین خواهد کرد.
مأموریت ویژه شبکههای عمومی در ایام تشییع
کاظمی دینان با بیان اینکه شبکههای عمومی نیز متناسب با مأموریت خود برنامههای ویژهای تدارک دیدهاند، گفت: رادیو ایران، رادیو جوان و دیگر شبکههای عمومیبا نگاهی گستردهتر به ابعاد مختلف شخصیت، سیره مدیریتی و اندیشه رهبر شهید خواهند پرداخت. برای هر شبکه مأموریت مشخصی تعیین شده است. رادیو تهران وظیفه اطلاعرسانی دقیق و لحظهای درباره مسیرهای تشییع، تمهیدات ترافیکی و خدمات رفاهی را بر عهده دارد تا مردم بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم حضور پیدا کنند.
مسئول محتوایی معاونت صدا ادامه داد: رادیو ایران بهعنوان شبکه سراسری، پخش کامل مراسم تشییع را بر عهده دارد و علاوه بر آن، پیامهای همبستگی اقوام مختلف ایرانی و نقش رهبر شهید در حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و عزت ایران را منعکس خواهد کرد.
مسئول کمیته محتوایی آیین تشییع امام شهید در معاونت صدا درباره مأموریت رادیو گفتوگو نیز گفت : این شبکه با دعوت از صاحبنظران، کارشناسان سیاسی، اندیشمندان داخلی و خارجی، به بررسی مکتب فکری رهبر شهید و اندیشههای ایشان در حوزه مدیریت و اداره کشور خواهد پرداخت.
رادیو معارف نیز با تمرکز بر ابعاد عبادی، تقوا، ولایتمداری و ریشههای قرآنی شخصیت رهبر شهید، برنامههای ویژهای را برای مخاطبان تدارک دیده است.
وی با اشاره به فعالیت دیگر شبکهها گفت: همه شبکههای رادیویی در این ایام فعال خواهند بود و هرکدام متناسب با مأموریت خود برنامههای ویژهای را روی آنتن خواهند برد. رادیو پیام نیز با پخش پیامهای کوتاه، اخبار و اطلاعیههای لحظهای، مخاطبان را از آخرین تحولات مراسم مطلع خواهد کرد.
ایرانصدا؛ روایت صوتی از شخصیت رهبر شهید
مسئول کمیته محتوایی آیین تشییع امام شهید در معاونت صدا با اشاره به برنامههای ایرانصدا گفت: در این ایام، ایرانصدا پادکستهای کوتاه و همچنین کتابهای گویایی را که به شخصیت و اندیشه رهبر شهید پرداخته یا مورد تأیید ایشان بوده است، در پایگاه ایرانصدا بارگذاری خواهد کرد تا مخاطبان بتوانند از این آثار استفاده کنند.
وی با بیان اینکه درمجموع برنامهریزی گستردهای برای این ایام انجام شده است، افزود: در شبکههای مختلف رادیویی و ایرانصدا، ۱۰۸ عنوان برنامه در قالب بیش از هزار ساعت برنامهسازی برای مخاطبان پیشبینی شده است تا رادیو در تمام این ایام همراه مردم باشد.
پوشش مراسم از تهران تا عراق
دینان با اشاره به گستردگی پوشش مراسم تشییع گفت: با توجه به سهولت دسترسی مردم به رادیو، پیشبینی میکنیم در این ایام مراجعه مخاطبان به این رسانه افزایش یابد. بسیاری از مردم در مسیرهای تردد، هنگام حضور در ترافیک یا در محل کار، از طریق رادیو اخبار و تحولات مراسم را دنبال میکنند؛ به همین دلیل تلاش کردهایم در تمام ساعات برگزاری مراسم همراه مخاطبان باشیم.
وی افزود: پوشش مراسم تنها به تهران محدود نخواهد بود. در قم، تیمهای برنامهسازی رادیو حماسه و رادیو معارف بهطور کامل مستقر هستند و با حضور گزارشگران خود، مراسم این شهر را پوشش میدهند.
به گفته دینان، در مشهد نیز تیمهای برنامهسازی رادیو ایران، رادیو جوان و رادیو قرآن مستقر خواهند شد و در کنار آن، بیش از هشت گزارشگر معاونت صدا برای پوشش مراسم به این شهر اعزام میشوند. سه نفر از گزارشگران معاونت صدا نیز به عراق اعزام خواهند شد تا از طریق ارتباط زنده با شبکههای رادیویی، حالوهوای مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید در شهرهای مختلف عراق را برای مخاطبان منعکس کنند.
رادیونما و فضای مجازی در کنار آنتن رادیو
دینان در پایان با اشاره به فعالیت بخشهای دیجیتال معاونت صدا گفت: بخش فضای مجازی شبکههای رادیویی و رادیونما نیز برای این ایام برنامهریزی کاملی انجام دادهاند و با انتشار فیلم، عکس، فایلهای صوتی، گزیده برنامهها و آخرین اخبار در کانالها و سایتهای شبکههای رادیویی، این رویداد بزرگ تاریخی را به طور کامل پوشش خواهند داد.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که رادیو در تمام ساعات برگزاری مراسم، در کنار مردم باشد و با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، پوششی جامع، سریع و دقیق از این رویداد ارائه کند.