در جریان سفر فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به یزد، روز گذشته ۹ تیرماه، آیین تکریم از خدمات سرهنگ علی افخمی اردکانی، فرمانده پیشین یگان حفاظت استان یزد و معارفه سرهنگ سعید میرجلیلی به‌عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت استان، برگزار شد.

در این سفر، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی از تعدادی از مهم‌ترین بناهای تاریخی و فرهنگی استان شامل آسیاب وزیر، خانه لاری‌ها، مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر)، مسجد جامع کبیر و بافت تاریخی یزد بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت حفاظتی و امنیتی این آثار قرار گرفت.

این بازدیدها با هدف ارزیابی میدانی شرایط حفاظت از آثار تاریخی، بررسی نیازهای حفاظتی و امنیتی و تأکید بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای صیانت هرچه بهتر از میراث‌فرهنگی شهر جهانی یزد انجام شد.

سفر فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی به یزد همچنین فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، بررسی راهکارهای ارتقای ضریب امنیت آثار تاریخی و تقویت هماهنگی میان ستاد یگان حفاظت وزارت و یگان حفاظت استان در راستای حفاظت مؤثرتر از میراث‌فرهنگی ارزشمند یزد فراهم کرد.