مراسم تشییع رهبر شهید باید به نماد روایت پیروزی ملت تبدیل شود

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدرضا صالحی‌امیری امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، در نشست معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با هدف هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: مراسم تشییع رهبر شهید در مقطعی تاریخی و سرنوشت‌ساز برگزار می‌شود و امروز همه دستگاه‌ها و مسئولان وظیفه دارند با تمام ظرفیت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه کشور در یکی از حساس‌ترین پیچ‌های تاریخی خود قرار دارد، افزود: همه باید کمک کنیم تا این مراسم با نهایت نظم، شکوه و مشارکت مردمی برگزار شود؛ زیرا این آیین جلوه‌ای از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ملت ایران خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تحلیل شرایط کشور و قدردانی از ایستادگی نیروهای مسلح و مقاومت مردم در ماه‌های گذشته، تصریح کرد: امروز وظیفه ما خلق روایت پیروزی است؛ روایتی که بر عزت، اقتدار، مقاومت و سربلندی ملت ایران استوار باشد و سرمایه اجتماعی کشور را بیش از پیش تقویت کند.

صالحی‌امیری با بیان اینکه همه ارکان دولت در تمامی سطوح در برگزاری این مراسم ملی مشارکت دارند، گفت: مسئولیت اصلی برگزاری مراسم بر عهده دفتر مقام معظم رهبری است و همه دستگاه‌ها در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده همکاری خواهند کرد.

وی ادامه داد: این آیین در حقیقت تجلیل از رهبری شهیدی است که با مدیریت، تدبیر و رهبری خود برای ایران قدرت، امنیت و اقتدار آفرید و همچنین فرصتی برای نمایش هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ایران اسلامی در برابر نگاه جهانیان به شمار می‌آید.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی در این مراسم خاطرنشان کرد: تشییع رهبر شهید باید موجب تقویت انسجام، همدلی و همبستگی ملی شود. همه باید زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و با محوریت وحدت ملی در این مراسم حضور یابند.

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این رویداد تصریح کرد: مراسم تشییع رهبر شهید، افزون بر ابعاد داخلی، حامل پیامی روشن برای افکار عمومی جهان است و باید عظمت، اقتدار و جایگاه ایران را به نمایش بگذارد. حضور گسترده مردم در این آیین، پیام روشنی از حمایت ملت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار مسیر عزت و استقلال کشور خواهد بود.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه الگوی برگزاری این مراسم باید برگرفته از فرهنگ عاشورا باشد، اظهار کرد: مراسم تشییع رهبر شهید باید با همان شکوه، معنویت، مردمی بودن و نظم آیین‌های عاشورایی برگزار شود؛ چراکه سنت‌های عاشورا یکی از ماندگارترین جلوه‌های فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی محسوب می‌شوند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ثبت ملی این آیین خبر داد و گفت: فرآیند ثبت ملی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب بلافاصله پس از برگزاری و طی مراحل قانونی انجام خواهد شد و معاونت میراث‌فرهنگی مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده دارد.

در ادامه این نشست، معاونان، مدیران‌کل ستادی و مدیران‌کل استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مشارکت در برگزاری این رویداد ملی ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، بسیج ظرفیت‌های تاسیسات گردشگری و اماکن اقامتی برای اسکان زائران، ارائه خدمات امدادخودرو از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، برپایی موکب وزارت میراث‌فرهنگی، برگزاری کارگاه‌های زنده صنایع‌دستی و خلق آثار هنری با محوریت رهبر شهید انقلاب، برنامه‌ریزی برای بازدید اصحاب رسانه از موزه‌ها و کاخ‌موزه‌ها از مهم‌ترین محورهای اقدامات وزارتخانه اعلام شد.

همچنین تشکیل ستادهای استانی تشییع، سازماندهی کمیته‌های تخصصی، برنامه‌ریزی گسترده برای اسکان زائران، تجهیز مراکز اقامتی، راه‌اندازی سامانه‌ها و کیوسک‌های اطلاع‌رسانی، برنامه‌ریزی برای اسکان زائران خارجی، آماده‌سازی ظرفیت‌های اقامتی در قم و مشهد، تأمین اقلام مورد نیاز زائران و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی و خدمتگزاران زائران از دیگر موضوعاتی بود که از سوی مدیران استانی در این نشست تشریح شد.

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