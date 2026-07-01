مستند حضور رهبر انقلاب در جبههها در تلویزیون
مجموعه مستند «در لباس سربازی» روایتی ویژه از حضور رهبر انقلاب در جبههها از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیرماه سال ۶۰ از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، «در لباس سربازی» به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی نقویان شنبه تا دوشنبه ۱۳ تا ۱۵ تیر ماه ساعت ۱۸:۳۰ در جدول پخش شبکه مستند قرار گرفته است.
در این مستند، برخی تصاویر، فیلمها، اسناد و همچنین خاطرات شفاهی خودگفتهی آیتالله خامنهای از دوران دفاع مقدس برای نخستین بار منتشر شده است.
«مسئولیتهای نظامی آیتالله خامنهای در سالهای اول انقلاب»، «ممانعت ایشان از فروش هواپیماهای نظامی توسط دولت موقت»، «ماجرای حضور ایشان در جبههها و تشکیل ستاد جنگهای نامنظم با همراهی شهید چمران»، «ماجرای آزادسازی سوسنگرد» و… از موضوعاتی هستند که «در لباس سربازی» به آنها میپردازد.
مستند «در لباس سربازی» به همت مؤسسهی پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای)، بهمناسبت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس و با همکاری شبکهی یک سیما و مؤسسهی فرهنگی- هنری شهید آوینی تهیه شده است.