معاون قرآنی وزیر فرهنگ؛
خراسان شمالی در مسیر تحول قرآنی، بهره گیری از برکات سفر امام شهید
حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا ارباب سلیمانی، با یادآوری سفر پربرکت مقام معظم رهبری (ره) در سال ۱۳۹۱ به استان خراسان شمالی گفت: حضور قائد شهیدمان در آن استان، نقطه عطف و سرآغاز تحولات جدید بود. مصوبات سفر، سرمنشأ بسیاری از موفقیتها و پیشرفتها در استان گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا اربابسلیمانی، معاون قرآنی وزیر و رییس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دومین جلسه «نشست بررسی فعالیتهای قرآنی استان ها»، با مدیر کل استان خراسان شمالی دیدار و گفتگو کرد.
وی با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر این منطقه پس از استان شدن، اظهار داشت: گزارشهای ارائهشده، نشاندهنده مسیری رو به رشد و جهشی در این استان است. از سال ۱۳۸۳ که خراسان شمالی استان شد، بسیاری گمان نمیکردند چنین حرکت رو به جلو و پیشرفتی داشته باشد، اما امروز به فضل الهی شاهد وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته هستیم.
وی با یادآوری سفر پربرکت مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی تصریح کرد: حضور قائد شهیدمان در استان، سفری تاریخی و نقطه عطفی بود که تصمیمات مهم و ارزشمندی را به همراه داشت. این مصوبات، سرمنشأ بسیاری از موفقیتها و پیشرفتهای استان شده است.
حجتالاسلام والمسلمین اربابسلیمانی با تأکید بر جایگاه استراتژیک این منطقه، افزود: خراسان شمالی بهخاطر همجواری با کشور ترکمنستان و استانهای گلستان، خراسان رضوی و سمنان، موقعیت جغرافیایی ویژهای دارد. اگرچه این استان با محرومیتهایی مواجه است، اما استان خراسان شمالی به دلیل همین پیوندها و تلاش مردم غیور آن به چهارراهی ارزشمند برای تحولات منطقه تبدیل شده است.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به مدیریت فرهنگی استان، گفت: تردید نداریم با تدبیر برادر عزیز آقای آریان مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی و تلاش همکاران ایشان بهویژه آقای رضایی، شاهد تحولی شگرف در عرصه قرآن و عترت خواهیم بود و گزارشهای دریافتی نیز مؤید همین روند مثبت بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این حقیقت که همه در معرض آزمایش قرار داریم و با استناد به آیه شریفه «وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ»، خاطرنشان کرد: این استان یکبار در سال ۱۳۹۱ در بوته آزمایش الهی قرار گرفت و مردم خراسان شمالی در آزمون بزرگ دیدار با مقام معظم رهبری، بسیار موفق و سرافراز بیرون آمدند.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به خاطرات آن سفر گفت: حضور مردم به قدری باشکوه و بینظیر بود که هرگز فراموش نمیشود. . آن استقبال پرشور در بجنورد و شیروان، نشانگر ارادت عمیق مردم به ولایت بود و پس از آن سفر نیز مدیران و نخبگان استان با تلاشی خستگیناپذیر، در مسیر عملیاتی و اجرایی کردن مصوبات سفر اهتمام ورزیدند.
اربابسلیمانی در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبتهای پیش رو از جمله برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از یک آزمون بزرگ و مهم دیگر برای مردم استان سخن گفت و اظهار داشت: ما در آستانه آزمون جدید هستیم؛ آزمونی که در روزهای آتی شاهد آن خواهیم بود. موضوع تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) است. خراسان شمالی به دلیل جایگاه استراتژیک خود به عنوان بابالرضا و دروازه ورود به خراسان رضوی، از اهمیت فوقالعادهای در این مسیر برخوردار است.
وی با ستایش از روحیه ایثارگری مردم استان خراسان شمالی افزود: شاهدیم که این روزها مردم خراسان شمالی با آمادگی کامل، خانه و کاشانه خود را برای میهمانان آماده کردهاند و اعلام آمادگی نمودهاند. این فرهنگ زیبای مهماننوازی از یکسو و پیوند ناگسستنی با ولایت ازسوی دیگر، بسیار قابل تحسین و شایسته تقدیر است.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با قدردانی از مسئولان اجرایی استان خراسان شمالی، از امام جمعه محترم این استان، روحانیت متعهد و استاندار خدوم خراسان شمالی قدردانی کرد و افزود: در سفر اخیرمان به آن استان برای حضور در اجلاس سراسری نماز، شاهد مدیریت هوشمندانه و تلاش خالصانه استاندار بودیم. امیدواریم در ایام پیش رو، شاهد همکاری نزدیک میان آن استان و خراسان رضوی باشیم تا میهمانانی که در این مسیر رفت و آمد دارند، از آرامش و امنیت کامل برخوردار و با بهترین میزبانی روبهرو شوند. »
تدوین برنامههای سال ۱۴۰۵ با رویکردی نوین و مشارکتی
اربابسلیمانی در بخش دوم سخنان خود با ورود به مباحث تخصصی، به بررسی برنامههای سال ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار داشت: ما از تجارب سالهای گذشته درس گرفتهایم. نشست امروز با هدف برخورداری از نگاهی عالمانه و واقعبینانه برگزار شده تا اگر کاستی یا اشکالی در روند کار وجود دارد، با صراحت بازگو و امور اصلاح شود.
حجت الاسلام ارباب سلیمانی تأکید کرد: برنامهریزی برای سال ۱۴۰۵، با نگاه به اسناد بالادستی، وظایف قانونی و ابلاغی از مجلس شورای اسلامی و اولویتهای نظام حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.
وی افزود: «تلاش بر این بوده که برنامهها با محوریت پنج کلان برنامه وزیر محترم و موضوعات مصوب شورای معاونین وزارتخانه تنظیم شود تا در برنامهریزی کاستی و کوتاهی صورت نگیرد.
معاون قرآنی وزیر در ادامه با اشاره به بازنگری در آییننامهها، از استانها خواست تا در بازه زمانی مشخص تا پایان تیرماه، نظرات اصلاحی یا تکمیلی خود را درباره آییننامههای پیشنهادی ارسال کنند.
وی تصریح کرد: اگر در کارمان ضعف یا عیبی وجود دارد، از طریق مشورت وتبادلنظر با استانها میتوانیم به نقطه مطلوب و تعالی مورد انتظار دست یابیم.
وی در جمعبندی سخنان خود با تاکید مجدد بر دو آزمون بزرگ و پیش روی استان خراسان شمالی، خاطرنشان کرد: خراسان شمالی در آزمون نخست (بیعت با رهبری در سفر ایشان به آن استان) افتخار آفرید و اکنون در آستانه آزمون دوم (مراسم تشییع) قرار دارد. امیدواریم در این مرحله نیز، استان خراسان شمالی با حضور باشکوه و ثبت بهترین خاطره تاریخی در مراسم تشیع رهبر شهیدمان، باردیگر وفاداری و ولایتمداری خود را به نمایش گذارند.