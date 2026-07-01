فراخوانِ ثبتِ تصویرِ خروشِ دوباره ملت در سوگ رهبر شهید
کد خبر : 1807148
فراخوانِ ثبتِ تصویرِ خروشِ دوباره ملت در سوگ رهبر شهید باعنوان قاب وداع منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری مراسم تشییع تاریخی پیکر رهبر شهید انقلاب، دبیرخانه پویش ملی «قابی برای وطن» با هدف ثبت صحنههای ماندگار از حضور پرشور و حماسی مردم در مراسم وداع، بخش ویژهای را تحت عنوان «قاب وداع» به این پویش اضافه کرد.
علاقمندان برای آگاهی از جزئیات بیشتر و ارسال آثار به بخش «قاب وداع»، میتوانند به سامانه رسمی جشنواره به نشانی vatanfestival.ir مراجعه کنند.