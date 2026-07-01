روایت موسیقایی وداع با رهبر شهید انقلاب در آلبوم «قائد شهید»+صوت

به گزارش ایلنا، آلبوم «قائد شهید»، تازه‌ترین اثر مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما با همکاری موسسه امام مجاهد است که همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

این آلبوم موسیقی به مناسبت تشییع رهبر شهید انقلاب، آیت الله سید علی خامنه‌ای تولید شده و قرار است همزمان با ایام تشییع از شبکه‌های سراسری پخش بشود.

آلبوم «قائد شهید»، شامل ۷ قطعه بی‌کلام به نام‌های «قائد شهید»، «وداع»، «رستاخیز»، «فراق»، «پدر»، «عروج» و «پرواز» است که با آهنگسازی امیرحسین سمیعی آماده شده است.

در ادامه قطعه «قائد شهید»، از این آلبوم را می‌شنوید‌؛

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