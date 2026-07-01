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دو جایزه برای سریال «آبان» از جشنواره فیلم مستقل مادرید

دو جایزه برای سریال «آبان» از جشنواره فیلم مستقل مادرید
کد خبر : 1807071
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سریال «آبان» به کارگردانی رضا دادویی و تهیه‌کنندگی مجید مولایی، پس از حضور موفق در جشنواره بین‌المللی Girona Film Festival، این‌بار در ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل مادرید (FICIMAD 2026) موفق به کسب دو جایزه مهم این رویداد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شیدا، در مراسم اختتامیه این جشنواره، لاله مرزبان برای ایفای نقش در سریال «آبان» موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش سریال‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی و اینترنتی شد. همچنین محسن چاوشی برای قطعه ماندگار «ساعت دیواری» که به عنوان موسیقی این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است، جایزه بهترین ترانه اورجینال (Best Original Song) را از آن خود کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم مستقل مادرید (FICIMAD) یکی از رویدادهای مهم سینمای مستقل در اسپانیاست که هر ساله میزبان آثار سینمایی و تلویزیونی از کشورهای مختلف جهان بوده و بستری برای معرفی استعدادهای نوظهور و آثار شاخص بین‌المللی فراهم می‌کند.

موفقیت سریال «آبان» در این رویداد بین‌المللی، ادامه روند حضور موفق این مجموعه در جشنواره‌های جهانی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده استقبال مخاطبان و داوران بین‌المللی از کیفیت هنری و فنی این اثر است.

سریال «آبان» به کارگردانی رضا دادویی و تهیه‌کنندگی مجید مولایی برای پلتفرم شیدا تولید شده و پخش بین‌المللی آن توسط کمپانی Seven Skies انجام می‌شود.

کتاب جشنواره در یادداشتی درباره سریال «آبان» نوشته است:

فیلمنامه‌ای درگیر کننده و هر لحظه تاریک‌تر که سرشار از پیچش‌های داستانی غیرقابل‌پیش‌بینی و در عین حال مؤثر است؛ پیچش‌هایی که تماشاگر را مبهوت و شگفت‌زده می‌کنند. رضا دادویی بیشترین بهره را از گروه بازیگران فوق‌العاده خود می‌گیرد؛ به‌ویژه شهاب حسینیِ درخشان و لاله مرزبانِ باهوش و تحسین‌برانگیز. روایت فیلم با ریتمی آرام اما بی‌امان پیش می‌رود و هر چرخش داستانی همچون انفجاری عظیم تأثیر خود را بر مخاطب می‌گذارد. فضای شهری فیلم خود به شخصیتی مستقل تبدیل شده است؛ شهری غم‌زده و تقریباً تیره که فرهنگ ایرانی را با موضوعات مدرنی مانند هوش مصنوعی، انریکه ایگلسیاس و پوکر تگزاس هولدم در هم می‌آمیزد. این فیلم نه‌تنها تماشایی، بلکه شنیدنی نیز هست؛ با موسیقی متن فوق‌العاده‌ای از امیر توسلی که طیفی از احساسات را منتقل می‌کند و با ترانه فراموش‌نشدنی «ساعت دیواری و کولی» از محسن چاوشی، هنرمند ماندگار و جهانی، در تیتراژ پایانی به اوج می‌رسد.

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