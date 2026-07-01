عیادت انجمن مدیرات تدارکات از «عباس دقاقی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در ادامه دیدار و عیادت انجمن مدیران تدارکات از بیماران روز گذشته دوشنبه ۹ تیرماه تعدادی از اعضای هیئت مدیره این انجمن به دیدار «عباس دقاقی» که مدتی در بستر بیماری است در بیمارستان آیت الله یثربی شهرکاشان رفتند .

اعضاء هیات مدیره این انجمن در بیمارستان درباره جزییات بیماری ، روند درمان و شرایط استفاده از بیمه پایه و تکمیلی از مسئولین بیمارستان و پزشک مربوطه پیگیری کردند.

وی در آثاری همچون: همه خانواده من ، سفرسبز، دوپینگ ، بی قرار ، رازپنهان ، مرضیه، اپیدمی ، باغ سرهنگ، مشق عشق ، ماه عسل، خندوانه، غوغا، بوی خاک عطر گلاب ، تک تیرانداز ، قرارمون پارک شهر ، نیمکت ، قبله عالم ، مافرشته نیستیم به عنوان مدیر تولید حضور داشته است.

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