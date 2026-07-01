در چهارمین شب اجراها؛
سوگخوانی محمد گلریز و مصطفی راغب در «خیمه هنر»
محمد گلریز و مصطفی راغب امشب با حضور در آیین «خیمه هنر»، در محوطه مجموعه تئاتر شهر به اجرای سوگخوانی میپردازند.
به گزارش ایلنا، محمد گلریز و مصطفی راغب امشب (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) در آیین «خیمه هنر» در محوطه مجموعه تئاتر شهر به اجرای سوگخوانی میپردازند.
این دو خواننده در بخش پایانی برنامههای امشب (چهارشنبه)، با اجرای قطعاتی در حال و هوای سوگ و عاشورا، به سوگخوانی برای مخاطبان این رویداد فرهنگی و هنری میپردازد.
در آیین «خیمه هنر» که همزمان با ایام سوگواری ماه محرم برگزار میشود، در شبهای مختلف هنرمندان موسیقی با گرایشها و ژانرهای گوناگون، با حضور در بخش «سوگخوانی» به اجرای آثار و نغمههای آیینی و عاشورایی میپردازند.