به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایران صدا؛ فصل نخست مجموعه قصه های قهرمان در ۱۴ قسمت، زندگی رهبر شهید را از دوران کودکی تا تبعید به ایرانشهر روایت می‌کند و همزمان با این ایام در پایگاه کودک ایران‌صدا منتشر می‌شود. تولید این اثر در قالب پادکست، بخشی از رویکرد جدید رسانه ملی برای انتقال مفاهیم هویتی و انقلابی به نسل جدید از طریق روایت‌های جذاب و متناسب با گروه سنی کودک عنوان شده است.

در همین زمینه، مدیرکل ایران‌صدا، مسئول پایگاه کودک و پژوهشگر و راوی این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ابعاد مختلف این پروژه را تشریح کردند.

ضرورت روایت قهرمانان واقعی برای نسل امروز

مهدی شاملو، مدیرکل ایران‌صدا، با اشاره به اهداف تولید این مجموعه گفت: «در ایران‌صدا همواره تلاش کرده‌ایم آثاری تولید کنیم که مفاهیم عمیق فرهنگی و انقلابی را با زبانی ساده، صمیمی و قابل فهم به کودکان منتقل کند. مجموعه “قصه قهرمان‌ها” نیز با همین رویکرد شکل گرفت تا خلأ موجود در حوزه روایت شخصیت‌محور برای کودکان را تا حدی جبران کند.»

وی افزود: «این مجموعه حاصل چهار سال پژوهش و تولید مستمر است و تلاش دارد نشان دهد قهرمانان واقعی این سرزمین چه ویژگی‌هایی داشته‌اند و چگونه در مسیر مبارزه، علم‌آموزی و خدمت به مردم گام برداشته‌اند.»

مدیرکل ایران‌صدا با تأکید بر نقش الگوهای هویتی برای کودکان اظهار داشت: «نسل امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهایی نیاز دارد که بتواند با آنها ارتباط عاطفی برقرار کند. در “قصه قهرمان‌ها” تلاش شده با استفاده از مستندات معتبر و خاطرات شفاهی، مؤلفه‌هایی مانند انس با قرآن، کتاب‌خوانی، ساده‌زیستی و استقامت در قالب روایت‌هایی جذاب برای کودکان بازآفرینی شود.»

شاملو همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید آثار مشابه خبر داد و گفت: «در ادامه این مسیر، روایت زندگی شهدای بزرگ، علمای برجسته و قهرمانان گمنام کشور نیز در دستور کار قرار دارد تا ارتباط نسل جدید با الگوهای واقعی و هویت‌ساز تقویت شود.»

تولید محتوای امن و آموزنده برای کودکان

شهرام جهانبازی، مسئول پایگاه کودک ایران‌صدا، نیز با اشاره به سیاست‌های این مجموعه در حوزه کودک گفت: «پایگاه کودک ایران‌صدا سال‌هاست در زمینه تولید محتوای سالم، امن و آموزنده برای کودکان فعالیت می‌کند و آثار متعددی درباره قهرمانان دفاع مقدس، شخصیت‌های علمی، پیامبران، ائمه و چهره‌های تاریخی و معاصر تولید کرده است.»

وی درباره جایگاه «قصه قهرمان‌ها» در میان این آثار توضیح داد: «این مجموعه با رویکردی تازه و متناسب با نیاز نسل امروز طراحی شده تا کودکان بتوانند با یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار معاصر ایران آشنا شوند. فصل نخست آن در ۱۴ قسمت و به صورت روزانه منتشر می‌شود.»

جهانبازی تأکید کرد: «تلاش ما این است که خانواده‌ها با اطمینان خاطر بتوانند این محتواها را در اختیار فرزندان خود قرار دهند؛ آثاری که هم جذاب باشند و هم جنبه آموزشی و تربیتی داشته باشند.»

روایتی مستند از زندگی و مبارزه

علی ظهریبان، پژوهشگر و راوی مجموعه «قصه قهرمان‌ها»، درباره روند تولید این اثر گفت: «در مسیر تولید با چالش‌هایی مانند محدودیت دسترسی به برخی جزئیات زندگی شخصی و حساسیت‌های مربوط به مقاطع مختلف مبارزات روبه‌رو بودیم، اما تلاش کردیم با تکیه بر منابع معتبر، خاطرات شفاهی و پژوهش میدانی، روایتی دقیق و در عین حال قابل فهم برای کودکان ارائه دهیم.»

وی افزود: «هدف ما معرفی قهرمانی واقعی با همه ابعاد انسانی، علمی و انقلابی او بود؛ شخصیتی که کودکان بتوانند با آن ارتباط بگیرند و از آن الهام بگیرند.»

به گفته ظهریبان، در این مجموعه به محورهایی همچون کتاب‌خوانی و مطالعه در نوجوانی، انس با قرآن، آشنایی با جریان‌های انقلابی، ساده‌زیستی و استقامت در دوران مبارزه و تبعید پرداخته شده است.

این پژوهشگر با اشاره به بازخورد مخاطبان نیز گفت: «پیام‌های زیادی از سوی خانواده‌ها دریافت کرده‌ایم که خواستار تولید آثار مشابه درباره دیگر شخصیت‌های تأثیرگذار کشور هستند. این استقبال نشان می‌دهد خانواده‌ها به محتوای هویت‌بخش و الهام‌آفرین برای کودکان نیاز جدی دارند.»

دسترسی رایگان به مجموعه

مجموعه صوتی «قصه قهرمان‌ها» از طریق پایگاه کودک ایران‌صدا به نشانی kids.iranseda.ir در دسترس مخاطبان قرار گرفته و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان از آن استفاده کنند. همچنین اپلیکیشن این مجموعه در فروشگاه‌های نرم‌افزاری از جمله بازار و مایکت قابل دریافت است.

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