ساخت موسیقی متن سریال «بچه زرنگ» به پایان رسید
مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی نسخه سریالی انیمیشن «بچه زرنگ» با نام «گروه نجات جنگل» به اتمام رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه هنرپویا، سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» که در ۵۲ قسمت و در قالب ۴ فصل آماده پخش شده، بهعنوان اسپینآفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچهزرنگ» طراحی شده و قسمتهای آن به صورت اپیزودیک ساخته شده و پیوستگی سریالی ندارد.
این مجموعه در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده و کارگردانی آن را نیز محمدجواد جنتی و بهنود نکویی، کارگردانان نسخه سینمایی «بچهزرنگ» برعهده داشتهاند.
اکنون با پایان یافتن مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی متن این اثر، فرایندهای نمایش آن به زودی آغاز خواهد شد.
«گروه نجات جنگل» روایتی پرهیجان و سرگرمکننده از ماجراجویی، مسئولیتپذیری، دوستی و اهمیت حفظ محیطزیست است.
در خلاصه داستان سریال آمده است: بچه زرنگ به جنگل باز میگردد و متوجه میشود شکارچیان بار دیگر جان جنگل و حیوانات را تهدید میکنند. او با همراهی ببری و دیگر حیوانات جنگل، گروه «نجات جنگل» را تشکیل میدهد که ماجراهای جدیدی را به همراه دارد.
«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنرپویا و فیلمنت ساخته شده است.