انتشار فراخوان برای حضور فضاهای فرهنگی و هنری در «ماه هنر تهران ۱۴۰۵»
یک ماه برای هنر در این تابستان
دبیرخانهی آرتفر تهران با انتشار فراخوان رسمی، از گالریها، کافههای فرهنگی، نشرها، موزهها، مراکز هنری و سایر فضاهای منتخب شهری برای حضور در رویداد «ماه هنر تهران ۱۴۰۵» دعوت به همکاری میکند.
به گزارش ایلنا، دبیرخانه آرتفر تهران، نخستین دوره از «ماه هنر تهران» از تاریخ ۳۰ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در نقاط مختلف شهر تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد که بهصورت سراسری در نهادهای فرهنگی و هنری کشور برگزار خواهد شد، زیر مجموعهی آرتفر تهران است.
ماه هنر تهران، تلاشی است برای تبدیل شهر به یک اکوسیستم فرهنگی زنده که در آن هنر، در سراسر تهران جریان پیدا میکند و مخاطبان را به حرکت، کشف، گفتوگو و تجربه دعوت میکند.
این رویداد با مشارکت گالریها، کافهها، نشرها، موزهها، مراکز هنری، انجمنهای هنری و دیگر فضاهای فرهنگی و هنری، بستری برای نمایش ظرفیتهای هنر معاصر، توسعه تعاملات میان فعالان این حوزه و افزایش مشارکت عمومی در رویدادهای فرهنگی فراهم میکند.
بر اساس این فراخوان، تمامی فضاهای فرهنگی و هنری که علاقهمند به حضور در برنامههای «ماه هنر تهران» هستند، میتوانند درخواست خود را از طریق لینک زیر ثبت کنند.
پس از بررسی درخواستها، پروژهها و فضاهای منتخب به برنامه رسمی این رویداد افزوده خواهند شد.
لینک ثبت درخواست حضور: https://survey.porsline.ir/s/0yai1aM1
اطلاعات تکمیلی دربارهی چگونگی برگزاری برنامهها، زمانبندی و فضاهای مشارکتکننده، در هفتهی پیش رو از سوی دبیرخانهی آرتفر تهران منتشر خواهد شد.