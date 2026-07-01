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۴ انیمیشن از مرکز گسترش در بخش مسابقه جشنواره «کارتن کلاب» ایتالیا

۴ انیمیشن از مرکز گسترش در بخش مسابقه جشنواره «کارتن کلاب» ایتالیا
کد خبر : 1807029
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انیمیشن‌های «داستانی برای محسن»، «مرغسانان»، «راهی که آمده‌ایم» و «آخرین گوزن» (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) در بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره «کارتن کلاب» ایتالیا روی پرده می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، انیمیشن‌های «داستانی برای محسن» (مجتبی ترکی)، «مرغسانان» (سارا علی مرادی)، «راهی که آمده‌ایم» (نرگس فضلی)، «آخرین گوزن» (مهدی برق‌زدگان) از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در بخش مسابقه چهل و دومین جشنواره «کارتن کلاب» ایتالیا روی پرده می‌روند.

«کارتون کلاب»، جشنواره بین‌المللی انیمیشن، کمیک‌ و بازی، یکی از شناخته‌شده‌ترین جشنواره‌های ایتالیا است. این رویداد دریچه‌ای است به دنیای انیمیشن، به ویژه انیمیشن‌های کوتاه - شامل آثار داستانی، آموزشی، تجربی و گرافیک کامپیوتری.

بخش دیگری از این جشنواره به طور کامل به کمیک‌ (تصاویر فکاهی) اختصاص دارد. علاوه بر نمایش فیلم، جشنواره به برگزاری نمایشگاه، پروژه‌های آموزشی/ اجتماعی، کارگاه‌های آموزشی در مدارس محلی و انتشار کتاب و کاتالوگ می‌پردازد.

چهل و دومین جشنواره «کارتن کلاب»  ۲۱ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در مکان‌های مختلف شهر ریمینی ایتالیا، از مرکز شهر تا ساحل، برگزار می‌شود.

این ۴انیمیشن کوتاه توسط بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به جشنواره ارسال شده‌اند.

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