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رونمایی از دو فیلم کوتاه «مِی‌زر» و «ماهور» در خانه هنرمندان ایران

رونمایی از دو فیلم کوتاه «مِی‌زر» و «ماهور» در خانه هنرمندان ایران
کد خبر : 1807025
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دو فیلم کوتاه «مِی‌زر» و «ماهور» به کارگردانی هدا خسروی در خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا، این دو فیلم با مضمون اجتماعی برای نخستین بار با حضور عوامل رونمایی خواهد شد.

درام اجتماعی ۲۳ دقیقه‌ای «مِی‌زر» در خصوص زنانی است که در محیط بزهکاری زندگی می‌کنند. آنها با یک انتخاب سخت سنجیده می‌شوند، مادرانگی بر انتخابشان غلبه می‌کند و نسبت به این مسئله سنجیده می‌شوند.

درام اجتماعی ۴۰ دقیقه‌ای «ماهور» درباره قضاوت، سوبرداشت آدم‌ها و حذف فیزیکی آن‌هاست. این قصه درباره یک درصد حق و ۹۹ درصد ناحق است. «ماهور» درباره دختری است که در یک موقعیت قضاوت قرار می‌گیرد بدون اینکه جایگاه و حقی برای دفاع کردن داشته باشد و با حذف فیزیکی مورد فضاوت قرار می‌گیرد.

آرزو نادری، علی مهرنیا، شاهو شاهمرادی، نرگس احمدی، آناهیتا راستانی، آزاده هاشمی‌نژاد، فرزانه عباسی، نسترن خاموشی و امیرحسین دولتی بازیگران فیلم «مِی‌زر» هستند و در فیلم کوتاه «ماهور» علی مهرنیا، نارون صادق‌پور، پویا فیاضی، فرزانه عباسی و نینا صمدی بازی کرده‌اند.

اکران این دو فیلم کوتاه، ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

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