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با صدای نازنین مهیمنی؛

نسخه ویژه نابینایان «کلاه قرمزی و پسر خاله» منتشر می‌شود

نسخه ویژه نابینایان «کلاه قرمزی و پسر خاله» منتشر می‌شود
کد خبر : 1807024
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نازنین مهیمنی فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و پسر خاله» ساخته ایرج طهماسب را برای نابینایان توضیح‌دار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و پسر خاله» را پنجشنبه ۱۱ تیر ماه در چارچوب برنامه روی موج کودک منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق کانال تلگرام رادیو سوینا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

این برنامه قسمت ۲۰۸ از روی موج کودک است که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نازنین مهیمنی متن روایت این فیلم را نوشته که در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و تینا تقویان آن را میکس و تدوین کرده است.

روی موج کودک با حمایت ایمان مهاجر تهیه می‌شود.

علاقمندان می‌توانند از طریق کانال تلگرام رادیو سوینا به نشانی t.me/radio_sevina به فایل صوتی فیلم‌ها و سریال‌های توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.

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