بیانیه وزارت فرهنگ در دعوت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید انقلاب
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دعوت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید انقلاب بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن این بیانیه به شرح زیر است:
"ملت مبعوث و پیروز ایران چندماه است که در سوگ فقدانی بزرگ و تاریخی نشسته است؛ فقدان شخصیتی که نام و یاد او با مجاهدت، استقامت، ایمان و استقلال این سرزمین گره خورده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با خانواده معظم شهدا، مجاهدان و همه دلبستگان خاک پاک ایران، از اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و رسانه دعوت میکند تا با حضور پرشکوه خود در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید انقلاب، جلوهای ماندگار از همبستگی ملی و پاسداشت مقام مجاهدان راه استقلال و عزت ایران را رقم بزنند.
بیتردید حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در این آیین ملی، تنها بدرقه پیکر یک شخصیت بزرگ انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان نیست؛ بلکه تجدید عهدی است با مردان، زنان و کودکان عزیزمان که برای پاسداری از استقلال و مظلومیت این خاک، خون خود را فدا کردند."