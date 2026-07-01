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بیانیه وزارت فرهنگ در دعوت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید انقلاب

بیانیه وزارت فرهنگ در دعوت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید انقلاب
کد خبر : 1807023
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دعوت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید انقلاب بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن این بیانیه به شرح زیر است: 

"ملت مبعوث و پیروز ایران چندماه است که در سوگ فقدانی بزرگ و تاریخی نشسته است؛ فقدان شخصیتی که نام و یاد او با مجاهدت، استقامت، ایمان و استقلال این سرزمین گره خورده است. 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با خانواده معظم شهدا، مجاهدان و همه دلبستگان خاک پاک ایران، از اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و رسانه دعوت می‌کند تا با حضور پرشکوه خود در آیین وداع و تشییع پیکر قائد شهید انقلاب، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی ملی و پاسداشت مقام مجاهدان راه استقلال و عزت ایران را رقم بزنند. 

بی‌تردید حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در این آیین ملی، تنها بدرقه پیکر یک شخصیت بزرگ انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان نیست؛ بلکه تجدید عهدی است با مردان، زنان و کودکان عزیزمان که برای پاسداری از استقلال و مظلومیت این خاک، خون خود را فدا کردند."

 

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