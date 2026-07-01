به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «زیر سایه بلوط» به نویسندگی و کارگردانی حسین الهیاری، به رقابت سالانه Short of the Year در سازمان بین‌المللیShort Film Conference (SFC) راه یافت و در شب فیلم‌های ایرانی جشنواره Show Me Shorts در نیوزیلند به نمایش درخواهد آمد.

فعالیت قدیمی‌ترین و معتبرترین شبکه بین‌المللی تخصصی سینمای کوتاه Short Film Conference (SFC) از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. رقابت سالانه Short of the Year از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان است؛ آثار معرفی‌شده از سوی جشنواره‌های واجد شرایط، در فرآیند رأی‌گیری اعضای این شبکه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و برنده نهایی، هم‌زمان با جشنواره و بازار فیلم کوتاه کلرمون-فران فرانسه، معرفی خواهد شد. حضور در این رقابت، فرصتی مهم برای دیده‌شدن اثر در میان مدیران جشنواره‌های جهانی، برنامه‌ریزان، پخش‌کنندگان حوزه سینمای کوتاه است. معرفی اثر از سوی جشنواره موردتأیید اسکار مثلIn The Palace International Short Fim Festival به این رقابت، نشان‌دهنده اعتماد به کیفیت، طی مسیر، فرصت‌های نمایش و پخش اثر در سطح جهانی است.

رویداد Show Me Shorts نیوزیلند در سال ۲۰۰۶ تأسیس شده و از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم کوتاه در منطقه اقیانوسیه است. این رویداد، هر سال میزبان مجموعه‌ای از آثار منتخب از سراسر جهان است و به‌صورت رقابتی و گزینشی، آثار کوتاه منتخب را در قالب برنامه‌های موضوعی و ملی به نمایش می‌گذارد. «زیر سایه بلوط» در بخش برنامه‌های ویژه مرتبط با سینمای ایران Iranian Short Film Night در ۲۱ و ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ و ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵) در شهرهای مختلف نیوزلند به نمایش درمی‌آید.

امین شعرباف، فتح‌الله طاهری، یوسف صفری بختیاری، مرتضی علیدادی، سپاس رضایی، سیما صادقی و پرهام غلاملو در این فیلم کوتاه ایفای نقش کرده‌اند و پخش بین‌الملل اثر، برعهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

عوامل اصلی «زیر سایه بلوط» عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: حسین الهیاری، مدیر فیلم‌برداری: محمد خمیس‌آبادی، تدوین: مجتبی اسماعیل‌زاده بلوچ، مدیر تولید: آرش صالحی، طراحی و ترکیب صدا: رضا گدازگر، موسیقی: نادر مشایخی، بهزاد وحیدزاده، جلوه‌های ویژه: مصطفی مطوری، طراح گریم: شهرام خلج، طراح لباس: نیاز حمیدی، طراح صحنه: مرضیه محمدی حاجی، جلوه‌های ویژه میدانی: مجید حیدری، دستیار اول کارگردان: مسعود بیگلری، اصلاح رنگ: محمد سخنور، تیزر: سیروان اسماعیلی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

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