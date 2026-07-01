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پخش رئالیتی‌شوی «کن‌دو» از شبکه نمایش خانگی

پخش رئالیتی‌شوی «کن‌دو» از شبکه نمایش خانگی
کد خبر : 1807015
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رئالیتی‌شوی «کن‌دو» با میزبانی آرش ظلی‌پور و صحرا اسدالهی به‌زودی از پلتفرم فیلیمو در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، این برنامه با محوریت قدردانی از قهرمانان واقعی جامعه به خانه آن‌ها می‌رود و با بازسازی محل زندگی‌شان، روایتگر بخشی از زندگی و فداکاری‌های آن‌هاست. در کنار این روایت‌ها، چهره‌های شناخته‌شده سینما، تلویزیون و موسیقی نیز در موقعیت‌ها و چالش‌های مختلف معماری و بازسازی در این برنامه حضور پیدا می‌کنند.

«کن‌دو» بر پایه گفت‌وگو، روایت و چالش‌های متنوع طراحی شده و تلاش دارد در فضایی متفاوت، ضمن روایت داستان قهرمانان واقعی، جنبه‌هایی کمتر دیده‌شده از شخصیت مهمانان را نیز به نمایش بگذارد.

شبنم مقدمی، محسن کیایی، ژاله صامتی، کامبیز دیرباز، فرزاد فرزین، پژمان بازغی و جمعی دیگر از هنرمندان، از جمله مهمانان این رئالیتی‌شو هستند که در قسمت‌های مختلف «کن‌دو» حضور خواهند داشت.

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