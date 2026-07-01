اجرای یک پرفورمنس تعاملی درباره بخشیدن و نبخشیدن

به گزارش ایلنا، پرفورمنس-اینستالیشن تعاملی «نامی که می‌رود» با طراحی شادی رستمی هنرمند نقاش، مترجم، روزنامه‌نگار و منتقد فیلم، به مدت ۳ روز با همراهی مخاطبان اجرا می‌شود.

پرفورمنس/ اینستالیشن تعاملی «نامی که می‌رود» با محوریت مفهوم بخشش و مواجهه با احساسات حل‌نشده، شکل گرفته و تلاش می‌کند فضایی ساده برای مشارکت مخاطبان فراهم کند.

در این چیدمان، شرکت‌کنندگان می‌توانند نام فردی را که هنوز نتوانسته‌اند ببخشند روی یک توپ پلاستیکی سفید بنویسند و در صورت تمایل تنها با یک کلمه دلیل آن را نیز اضافه کنند. سپس توپ در یکی از دو سبد با عنوان «شاید بتوانم ببخشم» یا «نمی‌توانم ببخشم» قرار می‌گیرد.

این کنش ساده به مرور به آرشیوی جمعی از نام‌ها و احساسات تبدیل می‌شود؛ مجموعه‌ای که بازتابی از تجربه‌های شخصی اما مشترک میان افراد مختلف است. در پایان هر روز نیز تعداد توپ‌های هر سبد شمارش و نتیجه آن روی تابلویی در محل اجرا ثبت می‌شود.

در بخش دیگری از تجربه این اثر، شرکت‌کنندگان می‌توانند از میان دو نوع شکلات – تلخ یا شیرین – یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی نمادین که به دو وضعیت متفاوت در مواجهه با رنج و امکان رهایی از آن اشاره دارد. نامی که می‌رود» با استفاده از عناصر ساده و روزمره تلاش می‌کند لحظه‌ای برای مکث و تأمل ایجاد کند؛ جایی که مخاطب می‌تواند با نوشتن یک نام، بخشی از حافظه و احساسات ناگفته خود را در یک تجربه جمعی ثبت کند.

علاقه‌مندان می‌توانند روزهای ۱۰ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵، در ساعات عصر، با حضور در حیاط موسسه فرهنگ و هنر کاژه به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه ۲۲ پلاک ۱۷ از این پرفورمنس تعاملی بازدید و در آن مشارکت کنند.

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