سخنگوی ستاد وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نوشت:
۱۴ هزار نفر از اهالی رسانه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید را پوشش میدهند
سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید از پوشش گسترده رسانهای مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان توسط رسانههای داخلی و خارجی خبر داد.
به گزارش ایلنا، ایمان عطارزاده، سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید، در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شبکه ایکس نوشت:
«۱۴ هزار خبرنگار، عکاس، انسانرسانه و مستندساز برای پوشش رویداد «آقای شهید ایران»، در سامانه ثبتنام خبرنگاران، ثبتنام کردهاند که کارهای نهایی صدور کارت آنها در حال انجام است.
همچنین بیش از ۹۰۰ نفر از خبرنگاران خارجی شامل ۳۰۰ خبرنگار رسانههای خارج از کشور، ۳۵۰ خبرنگار رسانههای خارجی که مقیم ایران هستند و حدود ۳۰۰ انسانرسانه و بلاگر خارجی در برنامه حضور دارند.
این تعداد خبرنگار، عکاس، تصویربردار برای پوشش یک رویداد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، عدد انحصاری و منحصربهفرد است که مشابه دیگری نداشته است.»