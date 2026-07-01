به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدمحمدرضا هاشمی سه‌شنبه شب ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در کارگروه گردشگری استان، بر ضرورت اجرای سریع مصوبات مرتبط با ثبت جهانی روستاهای دارای ظرفیت گردشگری تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید وظایف خود را در این زمینه به‌صورت دقیق و در چارچوب زمان‌بندی مشخص دنبال کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت روستاهای چنشت و افین برای ثبت جهانی، تصریح کرد: تمامی نیازمندی‌ها و شاخص‌های لازم برای این ۲روستا باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن احصا و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا با تکمیل زیرساخت‌ها، پرونده ثبت جهانی آن‌ها برای پیگیری به وزارتخانه ارسال شود.

او با بیان اینکه هر منطقه‌ای که شرایط و الزامات لازم را داشته باشد باید بدون تأخیر برای ثبت و معرفی اقدام شود، اظهار کرد: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در بهره‌گیری از فرصت‌های توسعه گردشگری استان داشته باشد.

هاشمی همچنین از مدیران خواست حداکثر ظرف مدت یک ماه، تمامی تکالیف محوله به‌جز موضوع راه‌های دسترسی را تعیین تکلیف و گزارش اقدامات را ارائه کنند.

استاندار خراسان جنوبی بر تدوین برنامه زمان‌بندی برای اجرای هر یک از اقدامات از جمله نصب تابلوها، ساماندهی زیرساخت‌ها و رفع نواقص تأکید کرد و گفت: پس از تکمیل اقدامات، پرونده برای پیگیری نهایی به وزارتخانه ارسال خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه پروازهای استان را از الزامات رونق گردشگری دانست و افزود: برای ساماندهی پروازها، ستادی تشکیل شده و مقرر است بخش خصوصی، معادن و سایر ظرفیت‌های اقتصادی استان نیز برای راه‌اندازی و پشتیبانی از پروازهای منظم و چارتر وارد میدان شوند.

هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری بدون تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی امکان‌پذیر نیست و همکاری همه بخش‌ها برای تحقق این هدف ضروری است.

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