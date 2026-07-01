سامانه «سجاد» از ابتدای ماه صفر در مرزهای ایران و عراق فعال میشود
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا از آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برای میزبانی از زائران اربعین حسینی (ع) خبر داد و اعلام کرد که سامانه «سجاد» با هدف تسهیل در رفتوآمد زائران از ابتدای ماه صفر در مرزهای مشترک دو کشور آغار به کار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، سردار محمد شرفی شامگاه سهشنبه در جمع مسئولان و فرماندهان انتظامی که با حضور سپهبد «ریاض الخیدانی» رییس ستاد اربعین عراق در مهران برگزار شد، با اشاره به مهمترین توافقهای انجامشده با کشور همسایه، اظهار کرد: مهمترین موضوع مورد توافق، آغاز فعالیت سامانه سجاد از اول ماه صفر در مرزهای مشترک است که نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد زائران و کاهش زمان انتظار در پایانههای مرزی خواهد داشت.
وی بیان کرد: بر پایه توافقها، زائران کشورهای پاکستان و افغانستان از مرزهای استان خوزستان وارد عراق خواهند شد و زائران ایرانی نیز از مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی و مرزهای شمالغرب کشور رفتوآمد میکنند.
سردار شرفی افزود: همه گذرنامهها و سندهای مسافرتی باید دستکم شش ماه اعتبار داشته باشند و این موضوع مورد توافق دو کشور است و از این رو دارندگان گذرنامه با اعتبار کمتر از شش ماه، اجازه خروج از کشور و ورود به عراق را نخواهند داشت.
وی به نشستهای کارشناسی میان دو کشور اشاره کرد و گفت که هفت نشست مشترک با حضور سپهبد «ریاض الخیدانی» معاون امنیتی وزارت کشور عراق و دیگر مسئولان این کشور برگزار شد که در آنها دو طرف برنامهها، طرحهای اجرایی و انتظارهای خود را مطرح کردند و در نهایت بر اجرای هماهنگ ماموریت اربعین و تقویت همکاریهای مشترک به توافق رسیدند.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا تاکید کرد: در این نشستها افزون بر ارزیابی زیرساختهای مرزی و مسیرهای ترانزیت، افسران رابط دو کشور معرفی و راههای ارتباطی مشخص شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل تصمیمگیریها برای مدیریت میدانی با شتاب و هماهنگی بیشتری انجام شود.
سردار شرفی همچنین از هماهنگی کامل دو کشور در حوزه مدیریت ترافیک خبر داد و گفت که اصلاح مسیرها، جادهها، میدانها و زیرساختهای ترافیکی در دو سوی مرز در حال انجام است و با وجود پیشبینی افزایش شمار زائران در اربعین امسال، انتظار میرود با اجرای برنامهریزیهای پیشبینی شده، شاهد کاهش حوادث رانندگی و روانسازی رفتوآمد زائران باشیم.
وی با تاکید بر این که نیروهای اجرایی و انتظامی پیش از ورود زائران در مرزها مستقر خواهند شد، اظهار کرد: خوشبختانه بخش عمدهای از زیرساختها و پیشزمینههای لازم فراهم شده است و جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق با آمادگی کامل، مهیای برگزاری باشکوه، ایمن و منظم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی (ع) هستند.
بازدید میدانی از زیرساختهای مرتبط با اربعین حسینی در دو سوی مرز و بررسی میزان آمادگی برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از دیگر برنامههای سفر فرمانده قرارگاه اربعین فراجا به مهران بود.
مرز مهران همزمان با فروپاشی رژیم بعث صدام، به گرانیگاه و کانون اصلی تردد زائران اربعین و مناسبتهای مذهبی تبدیل شده و توسعه زیرساختهای آن همواره مورد تاکید مسئولان کشوری و استانی به ویژه با رشد سالانه سفرهای اربعینی بوده است.
سامانه سجاد (سامانه جامع اطلاعات زائران) در مرزها به منظور آسانی و شتاب در فرآیند تردد زائران اربعینی به کار گرفته شده است.
این سامانه با هدف جمعآوری و مدیریت اطلاعات زائران از جمله اطلاعات هویتی، وضعیت سلامت و… طراحی شده است.
استقرار این سامانه در مرزها منجر به کاهش زمان ورود زائران به مرز و همچنین بهبود امنیت و مدیریت ترددها خواهد شد.