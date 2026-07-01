به گزارش ایلنا، سیدمحمد علیزاده موسوی، رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید در مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران معصومیه امروز چهارشنبه دهم تیرماه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های مؤسسه معصومیه برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بسیج شده است، اظهار کرد: با مطرح شدن مراسم تشییع امام شهیدمان و برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم، ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه با هدف خدمت‌رسانی به زائران، اسکان طلاب خواهر و پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و خدماتی، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

وی افزود: این اقدام در راستای ادای دین به مقام شامخ رهبر شهید، پاسداشت مجاهدت‌ها و خدمات ماندگار ایشان به اسلام، انقلاب اسلامی و ملت ایران و ایفای مسئولیت انقلابی و اجتماعی مؤسسه معصومیه در یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر کشور صورت گرفته است.

علیزاده موسوی ادامه داد: ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه با حکم رئیس مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه و با همکاری و پشتیبانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تشکیل شده و با مشارکت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و سایر نهادهای همکار، مأموریت خدمت‌رسانی به زائران و میهمانان این مراسم را بر عهده دارد.

رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه در تشریح برنامه‌های این ستاد اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، اجرایی، خدماتی و پشتیبانی مؤسسه معصومیه برای میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بسیج شده و از نخستین روزهای تشکیل ستاد، جلسات تخصصی کمیته‌ها به‌صورت مستمر برگزار و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت این مأموریت افزود: برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، صرفاً یک مراسم نیست، بلکه یک رویداد تاریخی، تمدنی و ملی است که همه دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و حوزوی وظیفه دارند متناسب با ظرفیت‌های خود در برگزاری هرچه باشکوه‌تر آن ایفای نقش کنند. مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه نیز این حضور را وظیفه‌ای دینی، انقلابی و فرهنگی می‌داند و با تمام توان در این عرصه حضور یافته است.

علیزاده موسوی با بیان اینکه ساختار اجرایی ستاد بر پایه تقسیم دقیق مأموریت‌ها شکل گرفته است، گفت: در این ستاد، کمیته‌های اسکان، فرهنگی، پذیرایی و خدمات، رسانه و اطلاع‌رسانی، حراست و حفاظت، پشتیبانی، مالی، ارتباطات و تعاملات و همچنین کمیته جذب مشارکت‌ها و حمایت‌ها تشکیل شده و هر یک با شرح وظایف مشخص، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این ستاد، اسکان و پشتیبانی از حدود ۵۰۰ طلبه خواهر از سراسر کشور در روزهای برگزاری مراسم است. برای تحقق این مأموریت، تمامی ظرفیت‌های اقامتی، رفاهی، خدماتی و پشتیبانی مؤسسه به کار گرفته شده و کمیته‌های مختلف به‌صورت شبانه‌روزی در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم هستند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اسکان زائران، برنامه‌ریزی لازم برای راه‌اندازی موکب‌های فرهنگی، مشاوره و پاسخگویی به سؤالات دینی، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، تولید محتوای معرفتی و رسانه‌ای، برپایی نمایشگاه «قصه آقا»، استقرار گروه‌های فرهنگی و سازماندهی خادمان و نیروهای داوطلب انجام شده و این برنامه‌ها همزمان با آغاز مراسم در خدمت زائران خواهد بود.

علیزاده موسوی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در اجرای این مأموریت گفت: بدون تردید موفقیت این حرکت بزرگ، نیازمند همراهی مردم، خیرین، گروه‌های جهادی، مجموعه‌های فرهنگی و نهادهای انقلابی است. از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم با مشارکت در تأمین امکانات، نذورات، تجهیزات و پشتیبانی خدمات، ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه را در انجام این رسالت ارزشمند یاری کنند.

وی همچنین نقش رسانه‌ها را در ثبت و ماندگار شدن این رویداد تاریخی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: کمیته رسانه و اطلاع‌رسانی با همکاری خبرگزاری‌های ملی، استانی و حوزوی، رسانه ملی، شبکه استانی قم، رادیو معارف و فعالان فضای مجازی، برنامه‌ریزی جامعی برای پوشش خبری، تصویری و مستندسازی کامل فعالیت‌های ستاد انجام داده است. هدف ما، روایت دقیق و اثرگذار خدمات، حضور و نقش‌آفرینی بانوان طلبه در این رویداد بزرگ و انعکاس آن در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی افزود: کمیته ارتباطات و تعاملات، مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای همکار و مجموعه‌های مردمی است و کمیته جذب مشارکت‌ها و حمایت‌ها نیز مأموریت دارد ظرفیت خیرین، واقفان، گروه‌های جهادی، مؤسسات و فعالان اجتماعی را برای پشتیبانی از این حرکت عظیم مردمی به میدان بیاورد.

رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع مؤسسه معصومیه در پایان با قدردانی از همکاری ستاد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، خیرین، اصحاب رسانه، خادمان و تمامی دستگاه‌های همراه ابراز امیدواری کرد: با همدلی، هم‌افزایی و تلاش شبانه‌روزی همه مجموعه‌های همکار، خدماتی در شأن زائران و عظمت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ارائه شود و مؤسسه معصومیه بتواند سهم خود را در پاسداشت این رویداد بزرگ ملی، انقلابی و تاریخی به بهترین شکل ایفا کند.

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