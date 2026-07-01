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انتشار فراخوان «روایت وداع» برای ثبت خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب

انتشار فراخوان «روایت وداع» برای ثبت خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1806915
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فراخوان «روایت وداع» با هدف ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب، ذیل طرح ملی راوی وطن که به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و واحد هنر این نهاد در حال برگزاری است، با هدف ثبت خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد هنر، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با مشارکت واحد هنر این نهاد و همچنین با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی ذیل طرح ملی راوی وطن، فراخوان ویژه «روایت وداع» را با هدف ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) منتشر و از دوستداران قائد امت دعوت کرد تا در این فراخوان ملی شرکت نمایند. 

این فراخوان با هدف ثبت تجربه‌های زیسته، احساسات و روایت‌های شخصی مردم از لحظات تاریخی وداع ملت مبعوث با رهبر شهید انقلاب منتشر شده و تلاش دارد بخشی از حافظه انسانی و اجتماعی این روزهای پر از حزن و اندوه را برای ثبت در تاریخ معاصر گردآوری کند. 

برای شرکت در این طرح، نیازی به مهارت نویسندگی یا رعایت اصول پیچیده ادبی نیست و تنها «صداقت و اصالت» روایت‌ها ملاک ارزیابی خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب متن (کوتاه یا بلند) و بدون محدودیت در تعداد کلمات، از طریق آی‌دی ravivatan@ در پیام‌رسان «بله» یا از طریق سامانه رویتاب به نشانی Roytab. ir/ravivatan به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند. 

طرح ملی «راوی وطن» به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و با مشارکت واحد هنر و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی، با هدف ثبت و ضبط لایه‌های انسانی و ناگفته جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی علیه ملت ایران و روایت شخصی هم‌وطنان از روزهای مقاومت، برای ثبت در تاریخ معاصر اجرا می‌شود.

 

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