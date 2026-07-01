به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد هنر، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با مشارکت واحد هنر این نهاد و همچنین با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی ذیل طرح ملی راوی وطن، فراخوان ویژه «روایت وداع» را با هدف ثبت و گردآوری خُرده‌روایت‌های مردمی از مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (ره) منتشر و از دوستداران قائد امت دعوت کرد تا در این فراخوان ملی شرکت نمایند.

این فراخوان با هدف ثبت تجربه‌های زیسته، احساسات و روایت‌های شخصی مردم از لحظات تاریخی وداع ملت مبعوث با رهبر شهید انقلاب منتشر شده و تلاش دارد بخشی از حافظه انسانی و اجتماعی این روزهای پر از حزن و اندوه را برای ثبت در تاریخ معاصر گردآوری کند.

برای شرکت در این طرح، نیازی به مهارت نویسندگی یا رعایت اصول پیچیده ادبی نیست و تنها «صداقت و اصالت» روایت‌ها ملاک ارزیابی خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب متن (کوتاه یا بلند) و بدون محدودیت در تعداد کلمات، از طریق آی‌دی ravivatan@ در پیام‌رسان «بله» یا از طریق سامانه رویتاب به نشانی Roytab. ir/ravivatan به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

طرح ملی «راوی وطن» به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و با مشارکت واحد هنر و حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی، با هدف ثبت و ضبط لایه‌های انسانی و ناگفته جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی علیه ملت ایران و روایت شخصی هم‌وطنان از روزهای مقاومت، برای ثبت در تاریخ معاصر اجرا می‌شود.

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