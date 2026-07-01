در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
هتل لاله تهران همچنان میزبان آسیبدیدگان جنگ/ اسکان رایگان بیش از ۹۰۰ نفر و پخت روزانه ۱۰ هزار پرس غذا
جنگ ۱۲ روزه و تداوم درگیریها تا پایان جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر خسارتهای سنگین انسانی، هزاران خانواده را نیز با آسیب به منازل مسکونی و از دست دادن سرپناه مواجه کرد. بر اساس آمارهای رسمی، تنها در تهران بیش از هشت هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در جریان حملات اولیه آسیب دید و در مجموع، جنگ ۴۰ روزه هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشت؛ آماری که بنا بر اعلام منابع رسمی، شمار جانباختگان آن به بیش از سه هزار و ۳۷۵ نفر رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایط جنگ تحمیلی اسکان اضطراری خانوادههای آسیبدیده به یکی از مهمترین مأموریتهای دستگاههای اجرایی، شهرداری تهران و مراکز اقامتی تبدیل شد. هتل بینالمللی لاله تهران نیز به عنوان نخستین هتل، از نخستین روزهای آغاز جنگ، تمامی ظرفیت خود را به صورت رایگان در اختیار خانوادههایی قرار داد که خانههایشان در حملات آسیب دیده بود؛ اقدامی که به میزبانی بیش از ۹۰۰ نفر انجامید و همچنان نیز تعدادی از این خانوادهها در این هتل اقامت دارند.
فرامرز چمنآرا، مدیر هتل بینالمللی لاله تهران، در گفتگو با ایلنا گفت: بر اساس دستور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران، دکتر قلیزاده، از همان روزهای نخست جنگ، تمامی ظرفیت هتل برای اسکان خانوادههای آسیبدیدهای که از سوی شهرداری تهران معرفی میشدند، اختصاص یافت.
وی افزود: از همان ساعات اولیه، همه کارکنان هتل بسیج شدند تا محیطی آرام و امن برای خانوادههایی که خانههای خود را از دست داده بودند، فراهم شود. در مجموع بیش از ۹۰۰ نفر را در روزهای سخت جنگ میزبانی کردیم و هتل لاله نخستین هتلی بود که با تمام ظرفیت درهای خود را به روی آسیبدیدگان گشود.
مدیر هتل بینالمللی لاله تهران با بیان اینکه خدمات این مجموعه تنها به اسکان محدود نبود، گفت: سالن ورزشی، مجموعه بدنسازی، خدمات بهیاری و تمامی امکانات رفاهی هتل در اختیار مهمانان قرار گرفت. همچنین با دعوت از گروههای هنری تلاش کردیم بخشی از فشارهای روحی و روانی ناشی از جنگ را برای خانوادهها کاهش دهیم.
چمنآرا ادامه داد: برای کودکان نیز فضای مهدکودک، سالن نمایش فیلم، سینما و بازیهای رایانهای آماده شد تا خانوادهها در روزهای دشوار جنگ، شرایط آرامتری را تجربه کنند.
وی از مشارکت گسترده هتل لاله در پشتیبانی مراکز اسکان نیز خبر داد و افزود: علاوه بر پذیرایی از مهمانان هتل، آشپزخانه هتل روزانه نزدیک به ۱۰ هزار پرس غذا طبخ میکرد که با همکاری شهرداری تهران و با محوریت دکتر رجبیان، برای سایر هتلها و مراکز اسکان آسیبدیدگان نیز ارسال میشد.
مدیر هتل لاله تهران با اشاره به روند بازگشت تدریجی خانوادهها به منازل خود گفت: با اقدامات دولت، شهرداری تهران و سایر دستگاههای مسئول، بسیاری از واحدهای مسکونی که آسیبهای جزئی دیده بودند، تعمیر و آماده سکونت شدهاند و برای خانوادههایی که منازلشان تخریب بیشتری داشت نیز ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: اکنون بخش قابل توجهی از مهمانان هتل به خانههای خود یا محل سکونت جدید منتقل شدهاند، اما هنوز تعدادی از آسیبدیدگان در هتل لاله تهران اقامت دارند و تا زمان رفع کامل مشکلات آنان، این مجموعه به ارائه خدمات ادامه خواهد داد.
چمنآرا با تأکید بر مسئولیت اجتماعی مجموعه هتل لاله خاطرنشان کرد: کمک به مردم در روزهای سخت جنگ برای ما یک وظیفه و افتخار بود. خوشحالیم که توانستیم در کنار مردم باشیم و بخشی از نگرانیها و آلام خانوادههای آسیبدیده را کاهش دهیم.
اسکان اضطراری آسیبدیدگان در مراکز اقامتی، یکی از مهمترین اقدامات مدیریت بحران در طول جنگ بود؛ اقدامی که در کنار عملیات بازسازی واحدهای آسیبدیده، زمینه بازگشت تدریجی خانوادهها به زندگی عادی را فراهم کرد و نمونهای از همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش گردشگری در شرایط بحرانی به شمار میرود.