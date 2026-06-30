به گزارش ایلنا، قطعه موسیقایی «تهران –بیروت»، تازه‌ترین اثر حامد زمانی است که در مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما تولید و آماده انتشار شده است.

این قطعه با حال و هوای حماسی ساخته شده و به پیوندهای عمیق و ناگسستنی مردم ایران و لبنان می‌پردازد.

«تهران – بیروت» با صدای حامد زمانی خوانده شده است؛ شعر آن توسط محمدمهدی سیار سروده شده و تنظیم آن را امیر جمالفرد انجام داده است. پیمان معصوم‌زاده تهیه‌کننده این قطعه موسیقایی است و در مرکز شعر، موسیقی و سرود صدا و سیما تهیه شده است.

این قطعه به زودی منتشر خواهد شد.

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