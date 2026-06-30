یک شب سرنوشت ساز در جام جهانی ۲۰۲۶
چهارشنبه ۱۰ تیرماه، سرنوشت تیمهای بزرگ اروپایی و آفریقایی در جام جهانی مشخص میشود که این مسابقات به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، روز چهارشنبه ۱۰ تیر تیمهای فرانسه، سوئد، مکزیک، اکووادور، انگلیس، کنگو، بلژیک و سنگال در قالب چهار بازی در مرحله یک شانزدهم با هم به رقابت میپردازند. برنامه «جام ۲۶» این بازیهای حساس و جذاب را به صورت زنده پوشش میدهد.
ساعت پخش بازیها به این شرح است:
ساعت ۰۰:۳۰ بامداد سوئد - فرانسه، استادیوم متلایف محل برگزاری بازی آمریکا، رادرفورد شرقی
ساعت ۰۴:۳۰ بامداد مکزیک - اکوادور، استادیوم آزتکا محل برگزاری بازی مکزیک، مکزیکو سیتی
ساعت ۱۹:۳۰ انگلیس - کنگو، استادیوم مرسدس بنز محل برگزاری بازی آمریکا، آتلانتا
ساعت ۲۳:۳۰ بلژیک - سنگال، استادیوم لومن فیلد محل برگزاری بازی آمریکا، سیاتل
فوتبال دوستان عزیز میتوانند این مسابقات را از شبکه سه تماشا کنند.