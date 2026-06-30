یک شب سرنوشت ساز در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، روز چهارشنبه ۱۰ تیر تیم‌های فرانسه، سوئد، مکزیک، اکووادور، انگلیس، کنگو، بلژیک و سنگال در قالب چهار بازی در مرحله یک شانزدهم با هم به رقابت می‌پردازند. برنامه «جام ۲۶» این بازی‌های حساس و جذاب را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

ساعت پخش بازی‌ها به این شرح است:

ساعت ۰۰:۳۰ بامداد سوئد - فرانسه، استادیوم متلایف محل برگزاری بازی آمریکا، رادرفورد شرقی

ساعت ۰۴:۳۰ بامداد مکزیک - اکوادور، استادیوم آزتکا محل برگزاری بازی مکزیک، مکزیکو سیتی

ساعت ۱۹:۳۰ انگلیس - کنگو، استادیوم مرسدس بنز محل برگزاری بازی آمریکا، آتلانتا

ساعت ۲۳:۳۰ بلژیک - سنگال، استادیوم لومن فیلد محل برگزاری بازی آمریکا، سیاتل

فوتبال دوستان عزیز می‌توانند این مسابقات را از شبکه سه تماشا کنند.

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