رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
رهبر شهید در شعر و ادبیات یک انقلاب ایجاد کردند
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: رهبر شهید انقلاب در زمینه شعر و ادبیات یک انقلاب ایجاد کردند و افقی که تعیین میکردند کاملا تمدنی و متفاوت از دیگران بود.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانهها، حجتالاسلام محمدجواد حاجعلیاکبری امروز سهشنبه ۹ تیر در مراسم رونمایی از کتاب «برای پدر؛ سوگواژههای شاعران جبهه مقاومت در فراق رهبر شهید انقلاب» در ساختمان محراب اظهار کرد: ما با یک پدیده متفاوت روبرو هستیم. کمتر کسی مثل شخصیت رهبری داریم که از منظر ادبی و از نظر تسلطی که به ادبیات و زبان فارسی داشتند،
وی افزود: وقتی جلوه شعری به میان میآید که حضرت آقا از این منظر نگاه میکردند، در واقع آن را به عنوان یک رسانه متفاوت میدیدند و این اشراف و آشنایی عمیق با هر دو عرصه و دیدن خدمات متقابل آنها تحقق مییابد که گویا زبان فارسی ماموریت پیدا کرده که این کار با عظمت را به سرانجام برسانند.
امام جمعه تهران اضافه کرد: نگاه آقا تمدنی و بسیار متفاوت بود. یک نگرش تمدنی و با افق بسیار باز که این خود یک سرمایه برای انقلاب بود. امام راحل نیز اهل قلم و واژهسازی و شعر بودند. خدا توفیق داده که هر دو امام ما این ذوق و سلیقه را داشتند و امام شهید با آن شناخت و اشراف دقیق گام بلندی در این عرصه برداشتند این بود که در این نهضت ادبی یک انقلاب ایجاد کردند و افقی که تعیین میکردند کاملا تمدنی و متفاوت از دیگران بودند.
وی درباره انتشار کتاب برای پدر گفت: این کار ارزشمند که به مناسبت شهادت امام شهید انجام شد بسیار زیبا بود. در این بعثت شعری و رستاخیز واژهگانی شعرای بلند آوازهای حضور دارند و اشعاری از شاعران ۱۱ کشور در این اثر درج شده که هم جای تامل و هم جای تشکر دارد.
حاج علیاکبری ادامه داد: ویژگی کاری که دوستان انجام دادند «به وقت بودن» آن است؛ همانگونه که حضرت آقا میفرمودند کار باید به وقت باشد و این به موقع بودن بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: اکنون بهترین زمان برای انجام برخی امور است؛ مانند ثبت و ضبط آنچه در خیابان رخ میدهد و نهاد نماز جمعه نیز در این عرصه وارد میدان میشود؛ بهویژه نگاه متفاوت و روایت درست از بعثت خیابان. البته فارغ از نهاد نماز جمعه هم مسئولیت داریم و این کار را با قوت دنبال خواهیم کرد.
رهبر انقلاب شعر آیینی را احیا کردند
حجتالاسلام روحالله مختاری امام جمعه ساوجبلاغ گفت: اگر امروز ما شعر آیینی و هنر انقلابی را در این جایگاه میبینیم، مدیون امام شهید هستیم. ایشان هنر انقلابی و شعر آیینی را احیا کردند و از این جهت حق حیات بر گردن شعر و هنر دارند.
وی با اشاره به روند چگونگی تولید کتاب «برای پدر» گفت: ما در اوج سوگ ملت، شاهد کنشگری شعرا در این ایام و در رثای آقای شهیدمان بودیم و آثاری که در این ایام سروده شد، بسیار جلوهگری کرد. بنابراین تصمیم گرفتیم این آثار را جمعآوری و در قالب کتاب تدوین کنیم و به نظر میرسد امکان انتشار جلدهای بعدی این کتاب حتی سوم و چهارم این مجموعه نیز وجود دارد.
مسئول طرح صبح رویش گفت: سال قبل در بستر طرح صبح رویش بیش از ۴۰۰ شعر نوجوان را تربیت کردیم و امسال برای سه هزار نفر برنامه داشتیم اما شهادت رهبر انقلاب و اتفاقات بعد از آن اجازه عملی شدن طرح را به ما نداد. امروز جوشش خون رهبر شهید، بعثت و حماسه مردم را رنگ ولایی داده است و به برکت خون امام شهیدمان امیدواریم با پویش «برای پدر» ۱۰ هزار نفر از نوجوانان و جوانان بااستعداد در این عرصه را شناسایی کنیم.
در این مراسم محمدرضا سنگری شاعر و نویسنده به بیان ویژگیهای اشعار شاعران پس از شهادت رهبر انقلاب و تجمعهای شبانه مردم پرداخت و در ادامه قاسم صرافان، احمد بابایی و محمد رسولی اشعاری در فراق قائد شهید انقلاب قرائت کردند. در پایان مراسم نیز کتاب «برای پدر؛ سوگواژههای شاعران جبهه مقاومت در فراق رهبر شهید انقلاب» رونمایی شد. این کتاب با مقدمه حجتالاسلام روحالله مختاری و محمدرضا سنگری به چاپ رسیده و حجتالاسلام حسین علاءالدین آن را جمعآوری کرده است.