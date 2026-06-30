فتوکلیپ دیدار رهبر شهید انقلاب با هنرمندان ایران

به گزارش ایلنا، رهبر شهید انقلاب؛ حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) در تاریخ اول مرداد سال ۱۳۸۰ فرمودند؛ «حقیقت هنر، یک عطیه الهی است، در واقع هنر یک موهبت الهی و یک حقیقت بسیار فاخر است».

طول سال‌ها رهبر شهید انقلاب با هنرمندان دیدارهایی داشتند، در این راستا فرهنگستان هنر، تصاویری از دیدارهای رهبر شهید انقلاب با هنرمندان ایرانی از گذشته تا پیش از شهادت ایشان را در فتوکلیپی منتشر کرد.

در این دیدارها هنرمندانی چون حبیب‌الله صادقی، مسعود شجاعی طباطبایی، داریوش ارجمند، ابراهیم حاتمی‌کیا، مجید مجیدی، انسیه شاه‌حسینی، افسانه بایگان، سیدمحمد بهشتی، علی نصیریان، امین تارخ، محمدرضا شریفی‌نیا، پروانه معصومی، الهام حمیدی، جهانگیر الماسی، رضا رفیعی، هوشنگ توکلی، محمد صالح‌علا، محسن مومنی شریف، فاضل نظری، امید مهدی‌نژاد، غلام‌رضا کافی، علی‌رضا قزوه، کیومرث صابری فومنی، حمید سبزواری، مجتبی رحماندوست، مهران رجبی، محمدمهدی سیار، ایرج راد، ابوالقاسم طالبی، نادر طالب‌زاده، بهاره افشاری، شهرام شکیبا، مسعود جعفری جوزانی، اسماعیل امینی، رضا داد، داریوش فرهنگ، شهید علی لاریجانی حضور داشتند، بعضی از این هنرمندان دیگر در میان ما نیستند.

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