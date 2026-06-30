«مجلس باز پس گرفتن صحنه» روی صحنه رفت
نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان جنابی روی صحنه رفت.
به گزارش ایلنا، نمایش درام «مجلس بازپس گرفتن صحنه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان جنابی از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ اجراهای خود را در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد (فیدیبو استیج) آغاز کرده و هر شب ساعت ۲۱:۳۰ به مدت ۹۰ دقیقه روی صحنه میرود.
هم اکنون بلیت اجراهای سهشنبه ۹ تیر تا جمعه ۱۲ تیر در فیدیبو آرت در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
«مجلس بازپس گرفتن صحنه» تاکنون در تاریخهای ۲۸.۲۹ و ۳۱ خرداد و همچنین ۱.۷ و ۸ تیرماه روی صحنه رفته است.
این نمایش در ژانر درام، بازسازی نمایشی ماجرای مستند شکایت یک نقاش زن در قرن هفدهم از نقاشی دیگر به اتهام تعرض را روایت میکند و با نگاهی به نسبت هنر، قدرت و عدالت، یکی از پروندههای تاریخی را به زبان تئاتر بازخوانی میکند.
در خلاصه نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» آمده است: «بازسازی نمایشی ماجرای مستند شکایت یک نقاش زن قرن هفدهم از نقاش دیگری به اتهام تعرض.»
سوده سعدایی، متین فکرآزاد و تیام کریمایی بازیگران این نمایش هستند.
برخی از عوامل «مجلس بازپس گرفتن صحنه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: اشکان جنابی، دستیار کارگردان و منشی صحنه: نسیم صبا، نوازنده تنبک: مهتاب علیخانی، ویدئوآرت: انوشیروان آریا، تصویرساز پوستر: مهدیه فرهادکیایی، تایپوگرافی و لیآوت: حدیث رزاقی، طراح نور: علیرضا میرانجم، مدیر صحنه: سهند تیزپاز، عکاس: تارا کریمایی.
علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به صفحه نمایش «مجلس بازپس گرفتن صحنه» در سایت فیدیبو آرت به آدرس https://art.fidibo.com/ مراجعه کنند.