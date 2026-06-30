در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایستاده مردیم مطرح شد:
هنروتجربه محلی برای فیلمسازان راه نیافته به مافیای اکران است
مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «ایستاده مردیم» به کارگردانی امیرعلی تقیزاده و تهیهکنندگی پریسا باهر شامگاه دوشنبه ۸ تیر با حضور سازندگان اثر، جمعی از هنرمندان و اهلی رسانه توسط گروه سینمایی هنر و تجربه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی هنر و تجربه امیرعلی تقیزاده کارگردان اثر با تشکر از استقبال مخاطبان گفت: این فیلم را حدوداً پنج سال پیش ساختیم؛ اما به دلایلی با تا خیر به اکران رسید جا دارد از همه عزیزانی که در ساخت این فیلم همراهمان بودند و برای به اکران رساندن این فیلم تلاش کردند، تشکر کنم.
پریسا باهر تهیهکننده فیلم نیز پس از خیرمقدم گویی به مخاطبان این فیلم را به سیروس الوند تقدیم کرد .
بابک صحرایی ترانهسرا و یکی از بازیگران فیلم نیز گفت: بسیار خوشحالم که اکران این فیلم شروع میشود. امیرعلی تقیزاده به عقیده من کارگردانی است که آینده بسیار درخشانی را پیشرو دارد و ازآنجاییکه از دوستان عزیز من است شناخت کافی نسبت به او دارم میدانم که اندیشه خوبی دارد، با تفکر کار میکند و قدمهای خوبی در حوزه سینما و نمایش برمیدارد
صحرایی در ادامه یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشت و با دکلمهای ترانه به یاد این شهدا گفت: داغ بچههای میناب و تمام عزیزانی که ما در آن روزها از دست دادیم همچنان زنده است و سوگواریشان همچنان در جان ما باقی خواهد ماند
شهرام اسدزاده مجری طرح نیز با اشاره به اهمیت نقش گروه هنر و تجربه برای فیلمسازان گفت: واقعاً اگر گروه سینمایی هنر و تجربه نبود ما باید چه میکردیم! وقتی نام سینمای هنر و تجربه میآید گروهی اهمیت و نقش آن کوچک میشمارند؛ اما واقعیت این است که حتی اساتیدی مانند استاد کیارستمی نیز برخی از آثارشان را در هنر و تجربه اکران میکردند و هنر و تجربه واقعاً جایی است که بسیاری از بچههای سینما که در این رقابت و مافیای سینما جا میمانند، میتوانند فیلمهایشان را اکران کنند.
در ادامه بازیگران، عوامل و خواننده تیتراژ فیلم طی سخنان کوتاهی از مخاطبان تشکر کردند و تقاضا کردند تا از فیلمهای مستقل حمایت کنند
همچنین سیروس الوند کارگردان سینمای ایران که بهعنوان یکی از مهمانان ویژه در این مراسم حضور داشت قطعه شعری را به یادگار خواند
فیلم سینمایی ایستاده مردیم با حضور بازیگرانی همچون مهدی صباغی، شیرین اسماعیلی، هامون سیدی، مهدی قربانی، میلاد معیری، لادن ژافه وند، شیوا طاهری، سروش طاهری، امیر کیوان معصومی، زهره صفوی، پریسا باهر، دانیال محمودینیا بابک صحرایی ساخته شده است و این از روز چهارشنبه ۱۰ تیر در سینماهای منتخب هنرو تجربه اکران میشود