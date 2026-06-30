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کلاس مهد کودکان در میان آوار خانه شهدای کودک برگزار شد

کلاس مهد کودکان در میان آوار خانه شهدای کودک برگزار شد
کد خبر : 1806682
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در روز عاشورای حسینی، جمعی از کودکان مهدکودک با حضور در خانه ویران‌شده شهدای کودک «نور»، «علی‌اکبر» و «عباس» جباری، یا همکلاسی‌های خود را گرامی داشتند؛ حضوری که تصویری ماندگار از همدلی، سوگ کودکانه و ضرورت پاسداری از آینده این سرزمین را به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا، در روز عاشورای حسینی، کلاس درس کودکان مهد این‌بار نه در فضای همیشگی آموزش، بلکه در میان آوار خانه‌ای برگزار شد که روزگاری مأمن «نور»، «علی‌اکبر» و «عباس» جباری بود؛ سه کودک شهیدی که در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

کودکان مهد با در دست داشتن نقاشی‌ها، پلاکاردها و قاب عکس همکلاسی شهید خود، در محل خانه ویران‌شده حاضر شدند تا به شیوه‌ای کودکانه و صمیمی، یاد دوستانشان را زنده نگه دارند.

سکوت معنادار آنان در میان دیوارهای فروریخته، روایتگر اندوهی بود که نیازی به واژه نداشت.

در میان آوار، قاب کوچکی از شهیده «نور جباری» قرار داشت؛ تصویری که در کنار آن جمله «میان دشمن و وطن، ننگ بر آنکه شک کند» نقش بسته بود و بیش از هر سخنی، مظلومیت قربانیان این جنایت را بازگو می‌کرد.

این مراسم در حالی برگزار شد که نور، علی‌اکبر و عباس قرار بود همان روز در کنار دیگر کودکان، در آیین عزاداری عاشورا حضور داشته باشند، اما اکنون دوستانشان برای گرامیداشت یاد آنان، به خانه‌ای آمده بودند که تنها خاطره‌ای از روزهای کودکی را در خود حفظ کرده است.

حضور کودکان در این مکان، علاوه بر ادای احترام به شهدای کودک، یادآور مسئولیت خانواده‌ها و جامعه در تربیت نسلی آگاه، مؤمن، صبور و مسئولیت‌پذیر بود؛ نسلی که در کنار شناخت واقعیت‌های جهان، با روحیه مقاومت، امید و ایمان برای ساختن آینده‌ای عادلانه آماده شود.

این آیین، تصویری ماندگار از پیوند معصومیت کودکی با فرهنگ ایثار و مقاومت را به ثبت رساند؛ جایی که کودکان، در برابر آوار خانه دوستانشان، تنها یک پرسش در ذهن داشتند: «چرا نور دیگر کنار ما نیست؟»؛ پرسشی که پاسخ آن، بیش از هر چیز، در مسئولیت امروز برای تربیت آینده‌سازان این سرزمین نهفته است.

 

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