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تمدید مهلت ثبت‌نام رویداد صنایع خلاق «مانوین»/ حمایت از طرح‌های نوآورانه

تمدید مهلت ثبت‌نام رویداد صنایع خلاق «مانوین»/ حمایت از طرح‌های نوآورانه
کد خبر : 1806678
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مهلت ثبت‌نام و ارسال درخواست برای حضور در سه بخش رویداد صنایع خلاق «مانوین» شامل نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های حمایتی، تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی، رویداد صنایع خلاق «مانوین» با هدف توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه، ایجاد فرصت‌های تجاری و تقویت تعامل میان فعالان این حوزه، در اصفهان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بخش نمایشگاهی این رویداد مهرماه سال جاری میزبان واحدهای خلاق از سراسر کشور خواهد بود و زمینه معرفی دستاوردها، توسعه بازار، ایجاد ارتباطات تجاری و شبکه‌سازی میان فعالان صنایع خلاق را فراهم می‌کند.

جشنواره مانوین نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین رقابت ملی در حوزه صنایع خلاق، در هفت حوزه تخصصی برگزار خواهد شد و آثار و محصولات شرکت‌کنندگان بر اساس پنج شاخص ارزیابی می‌شوند. آیین اختتامیه این جشنواره هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه مانوین برگزار خواهد شد.

همچنین در قالب فراخوان‌های حمایتی مانوین، از طرح‌های نوآورانه و فناورانه در حوزه صنایع خلاق حمایت می‌شود. در بخش بازی‌های رایانه‌ای، محورهایی از جمله تولید بازی‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقای ظرفیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)، توسعه بازارپردازی (مرچندایزینگ) صنایع خلاق کاراکترمحور با محوریت بازی‌های دیجیتال، توسعه بازارهای صادراتی بازی‌های رایانه‌ای و طراحی سامانه‌ها و سکوهای فناورانه برای توسعه صنعت بازی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به نشانی khedmat. isti. ir، نسبت به ثبت‌نام در بخش‌های «نمایشگاه مانووین»، «جشنواره مانووین» یا «فراخوان حمایتی مانوین» و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند.

اطلاعات تکمیلی این رویداد نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

 

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