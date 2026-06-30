به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی، رویداد صنایع خلاق «مانوین» با هدف توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه، ایجاد فرصت‌های تجاری و تقویت تعامل میان فعالان این حوزه، در اصفهان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بخش نمایشگاهی این رویداد مهرماه سال جاری میزبان واحدهای خلاق از سراسر کشور خواهد بود و زمینه معرفی دستاوردها، توسعه بازار، ایجاد ارتباطات تجاری و شبکه‌سازی میان فعالان صنایع خلاق را فراهم می‌کند.

جشنواره مانوین نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین رقابت ملی در حوزه صنایع خلاق، در هفت حوزه تخصصی برگزار خواهد شد و آثار و محصولات شرکت‌کنندگان بر اساس پنج شاخص ارزیابی می‌شوند. آیین اختتامیه این جشنواره هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه مانوین برگزار خواهد شد.

همچنین در قالب فراخوان‌های حمایتی مانوین، از طرح‌های نوآورانه و فناورانه در حوزه صنایع خلاق حمایت می‌شود. در بخش بازی‌های رایانه‌ای، محورهایی از جمله تولید بازی‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری، توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقای ظرفیت‌های تحقیق و توسعه (R&D)، توسعه بازارپردازی (مرچندایزینگ) صنایع خلاق کاراکترمحور با محوریت بازی‌های دیجیتال، توسعه بازارهای صادراتی بازی‌های رایانه‌ای و طراحی سامانه‌ها و سکوهای فناورانه برای توسعه صنعت بازی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه خدمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به نشانی khedmat. isti. ir، نسبت به ثبت‌نام در بخش‌های «نمایشگاه مانووین»، «جشنواره مانووین» یا «فراخوان حمایتی مانوین» و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند.

اطلاعات تکمیلی این رویداد نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.